MSV Duisburg: Wie Ziegner mit der ungewöhnlichen Vorbereitung umgeht

Die WM in Katar hat sich auch auf die 3. Liga ausgewirkt. Ein Vorbereitungsstart Anfang Dezember ist ungewöhnlich. So geht Duisburgs Trainer Torsten Ziegner damit um.

Wir schreiben den 7. Dezember. Normalerweise würde eine Pressekonferenz zum anstehenden Spiel anstehen, womöglich eine Englische Woche. Spieler und Trainer freuen sich, die letzten Partien hinter sich zu bringen und über Weihnachten und Silvester Zeit mit der Familie zu verbringen. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Der 7. Dezember 2022 ist der Tag des Trainingsauftakts beim MSV Duisburg.

„Es ist für alle eine komische Situation, zu diesem Zeitpunkt anzufangen“, sagt auch MSV-Sport-Geschäftsführer Ralf Heskamp, der in erster Hand mit der verschobenen Saison arbeiten muss. Beispielsweise bei der Suche nach Testspielgegnern. Die Regionalligisten sind in dieser Woche noch im Spielbetrieb, der Amateurbereich sogar noch eine Woche länger.

Trainer Torsten Ziegner hingegen muss die Feiertage in seinen Trainingsplan integrieren. „Wir haben noch keine Erfahrung mit einem solchen Thema gesammelt. Wir gehen es an wie eine Sommervorbereitung“, erklärt der Fußballlehrer. „Im Nachgang der Vorbereitung oder im Laufe der Rückrunde können wir ein Fazit ziehen, was es anders macht.“

Auf die Feiertage habe Ziegner Rücksicht genommen. Dass innerhalb der Vorbereitung gleich fünf außerplanmäßige freie Tage anstehen, ist dabei berücksichtigt: „Gerade Weihnachten ist ein Fest, bei dem es wichtig ist, dass die Familie zusammen ist. So lebe ich es zumindest. Da sollte man nicht auf das Professionelle pochen und Trainings ansetzen. Wir können es belastungstechnisch so steuern, dass die drei Tage zurecht frei sind.“

Ich würde mir grundsätzlich wünschen, dass nicht jeder zwölf Klöße isst und sich Braten bis zum Ende reinstopft. MSV-Trainer Torsten Ziegner

In den ersten sieben bis zehn Tage der Vorbereitung will Ziegner konditionelle Grundlagen aufbauen. Die vielen Wochen seien in sofern praktisch, als dass nun innerhalb der Saison viel mehr im taktischen Bereich gearbeitet werden könnte, wofür sonst in einer Wintervorbereitung keine Zeit bleibt. „Die Schwerpunkte verschieben sich auf das Spiel mit dem Ball. Wir wollen in der Spieleröffnung und im Übergangsspiel bessere Lösungen finden und mit mehr Präsenz und mehr Leuten vor dem gegnerischen Tor mehr Chancen kreieren, um mehr Tore zu erzielen.“

Beim Thema Weihnachtsfest setzt Ziegner jedoch auf die Professionalität seiner Spieler: „Ich würde mir grundsätzlich wünschen, dass nicht jeder zwölf Klöße isst und sich Braten bis zum Ende reinstopft. Aber ich bin erstens nicht der Erziehungsberechtigte und zweitens sind es erwachsene Menschen und Profifußballer. Ich gehe davon aus, dass sie sich danach richten werden. Wer das nicht tun wird, der wird es ab 27. schwer haben.“

Weil Vertrauen gut, aber Kontrolle besser ist, werden die Spieler auch um das Fest herum gewogen. Also vielleicht doch keinen Braten mit Klößen sondern Salat mit Putenstreifen.