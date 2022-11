Durch ein 1:1 (0:0)-Remis beim TSV 1860 München blieb Rot-Weiss Essen auch im achten Pflichtspiel in Serie ungeschlagen. Trainer Christoph Dabrowski war zufrieden.

Zum Abschluss des Jahres 2022 war Rot-Weiss Essen am Montagabend zu Gast an der Grünwalder Straße beim TSV 1860 München. Während RWE den Lauf aus sieben ungeschlagenen Pflichtspielen in Serie fortsetzen wollte, hatte sich der Aufstiegsanwärter aus München das Ziel gesetzt, mit einem Sieg auf dem Relegationsplatz zu überwintern.

Nach dem Spiel war klar, dass nur Essen das Vorhaben umsetzen konnte. Die Mannschaft von Cheftrainer Christoph Dabrowski erkämpfte sich bei den Löwen vor 15.000 Zuschauern ein spätes, aber nicht unverdientes 1:1-Remis.

Lange sah es nach einem typischen 0:0-Spiel aus. Wenig Chancen und Höhepunkte, dafür viele Zweikämpfe, eine hohe Intensität und Abnutzungskampf pur. Als Albion Vrenezi eine Viertelstunde vor dem Abpfiff per Foulelfmeter zum 1:0 für die Hausherren traf, drohte für RWE die erste Niederlage seit dem 02. Oktober.

Die Gäste zeigten aber die passende Antwort und erzielten durch ein Kopfballtor von Felix Bastians in der Nachspielzeit den Ausgleich. Dadurch überwintert der Aufsteiger mit 22 Punkten auf Platz 13, ist punktgleich mit dem Tabellenzehnten VfL Osnabrück und hat sechs Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang.

Ganz zur Freude von Coach Dabrowski. "Das war ein intensives, offenes Spiel vor einer tollen Kulisse. Genauso haben wir das erwartet. Dass wir durch einen Elfmeter in Rückstand geraten sind, war natürlich bitter. Deswegen müssen wir mit dem Punkt sehr zufrieden sein. Wir waren eine sehr unangenehme, eklige Mannschaft und sind mittlerweile schwer zu schlagen. Die Mannschaft hat eine super Mentalität gezeigt. Der Ausgleich war am Ende dann auch verdient", lobte der 44-jährige Fußballlehrer im anschließenden Magenta-Interview.

Für beide Teams war es das letzte Liga-Spiel vor der langen Winterpause. Rot-Weiss Essen absolviert bis zum Donnerstag (18. November) noch einige Leistungstests. Nach dreiwöchiger Pause nimmt RWE am 08. Dezember die Winter-Vorbereitung auf. Am Samstag, den 17. Dezember (13 Uhr), gastiert der Zweitligist SC Paderborn zum Testspiel im Stadion an der Hafenstraße.