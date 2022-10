RWE: Simon Engelmann über seine Verletzung und Rückkehr

Rot-Weiss Essen muss bis zum Ende des Jahres ohne seinen Torjäger Simon Engelmann auskommen. Wann Engelmann zurückkommt, ist ungewiss.

Simon Engelmann hat sich einen Sehnenanriss zugezogen und ist verletzt. In diesem Kalenderjahr 2022 wird der 33-jährige Stürmer für Rot-Weiss Essen nicht mehr zum Einsatz kommen.

Vor dem Spiel gegen den FSV Zwickau - RevierSport-Liveticker - gab Engelmann, der in dieser Saison in elf Spielen vier Tore erzielte und drei weitere Treffer vorbereitete, ein Interview bei "Magenta TV".

Simon Engelmann über...

... seine Rückkehr: "Die genaue Zeit, die ich noch ausfalle, weiß ich noch nicht. Aber es wird mit Sicherheit noch einige Wochen dauern. Zum Glück haben wir eine lange Winterpause. Ich hoffe, dass ich im Januar meinem Team wieder helfen kann."

... die sportliche Lage von RWE: "Die Entwicklung ist absolut positiv. Wir mussten uns am Anfang finden und haben Zeit gebraucht. Doch die Leistungen wurden immer besser und wir konnten uns auch unten ein wenig absetzen. So wollen wir weiter machen und am besten auch gegen Zwickau einen Dreier einfahren."

... das Niederrheinpokal-Weiterkommen bei Schwarz-Weiß Essen nach 3:0-Führung: "Ich glaube, dass wir uns da zu sicher waren. Wir haben schnell mit 3:0 geführt und das muss eigentlich einfacher gehen. Wir haben uns aber das Leben schwer gemacht. Zum Glück sind wir dann im Elfmeterschießen weitergekommen. Darum geht es schließlich im Pokal."

... das Zwickau-Spiel: "Es gibt in der 3. Liga keine einfachen Spiele. Wir müssen uns von der Tabellen-Konstellation freimachen. Jede Partie ist eine Fifty-Fifty-Angelegenheit. Wir müssen immer voll da und vorne eiskalt sein. Ich hoffe, dass das gegen Zwickau der Fall sein wird."

... den Gegner FSV Zwickau: "Zwickau ist ein unangenehmer Gegner, sehr zweikampfstark, sehr robust. Da erwartet uns eine harte Nuss. Wir müssen dagegenhalten und auch die Zuschauer mitnehmen. Dann werden wir das Ding hoffentlich auch ziehen."