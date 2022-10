RWE: Auf diese Elf setzt Dabrowski gegen Zwickau

Rot-Weiss Essen empfängt ab 14 Uhr im Stadion an der Hafenstraße den FSV Zwickau. Wir haben die Aufstellungen vorliegen.

Rot-Weiss Essen ist seit drei Spielen in der 3. Liga ungeschlagen. An der heimischen Hafenstraße gab es gar seit den Klatschen gegen Elversberg (1:5) und Viktoria Köln (1:4) keine Niederlage mehr.

Ab 14 Uhr (RevierSport-Liveticker) ist am Samstag der FSV Zwickau zu Gast. RWE liegt vor dem Spiel fünf Punkte vor den Sachsen und will sich mit einem weiteren Dreier weiter Luft zu den Abstiegsrängen verschaffen.

Im Vergleich zum 2:1-Sieg in Mannheim nimmt Christoph Dabrowski drei Wechsel vor. Meiko Sponsel kommt für Mustafa Kourouma, Felix Götze für Björn Rother und Lawrence Ennali für Clemens Fandrich ins Team - siehe Infobox.

Das sagten die Trainer vor dem Spiel:

Christoph Dabrowski (Rot-Weiss Essen): "Als Aufsteiger sind wir weit davon entfernt, als Favorit in ein Spiel zu gehen. Diese Liga ist so eng, jeder kann jeden schlagen. Wir sollten uns einfach auf unsere Stärken besinnen und die Power, die dann durch das Stadion entstehen kann. Intensität und Bereitschaft müssen auch gegen Zwickau erkennbar sein. Denn wir müssen uns alles nach wie vor hart erarbeiten."

Rot-Weiss Essen: Golz - Sponsel, Heber, Rios-Alonso, Bastians - Götze, Tarnat - Young, Kefkir, Ennali - Berlinski. Golz - Sponsel, Heber, Rios-Alonso, Bastians - Götze, Tarnat - Young, Kefkir, Ennali - Berlinski. Bank: Wienand, Plechaty, Wollschläger, Römling, Herzenbruch, Holzweiler, Loubongo, Voelcke, Kourouma. FSV Zwickau: Engelhardt - Ziegele, Kusic, Könnecke, Herrmann - Göbel, Löhmannsröben, Jansen, Gomez - Baumann, König. Bank: Sprang, Voigt, Eichinger, Susac, Frick, Coskun, Assibey-Mensah, Krüger. Schiedsrichter: Dr. Max Burda

Joe Enochs (FSV Zwickau): "Essen hat eine schlagkräftige Mannschaft, sie haben Fuß in der 3. Liga gefasst. Es ist eine giftige Mannschaft, die einfach Fußball spielt, ein hohes Pressing favorisiert. Das gefällt mir. Das wird auf jeden Fall eine schwere Aufgabe. Aber die Liga ist so eng, da kann wirklich jeder jeden schlagen. Das sieht man schließlich Woche für Woche. Wir sind schlecht gestartet, ähnlich wie Rot-Weiss Essen. Wir haben die Spiele zu Beginn deutlich verloren und mussten einiges ändern. Das haben wir getan und sind jetzt viel stabiler. Leider fehlt uns das Matchglück. Das müssen wir jetzt in Essen mal erzwingen und einen Erfolg einfahren."