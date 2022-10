Elfmeterdrama: RWE zittert sich ins Pokalviertelfinale

Was für ein dramatisches Pokalspiel! Der ETB zwingt Rot-Weiss Essen tatsächlich ins Elfmeterschießen. Dort setzte sich der haushohe Favorit dann endlich mit 4:2 durch.

Was für ein Drama! Rot-Weiss Essen setzt sich im Essener Achtelfinalderby des Niederrheinpokal im Elfmeterschießen mit 4:2 gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen durch und zieht ins Viertelfinale ein. Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung hatte es zwischen beiden Mannschaften 3:3 (1:3)-Unentschieden gestanden.

Dabei sah es lange gar nicht danach aus, als könne der ETB dem haushohen Favoriten überhaupt Paroli bieten. Schon nach einer halben Stunde hatte der große Favorit für eine vermeintlich frühe Entscheidung gesorgt: Lawrence Ennali brachte die Rot-Weissen nach zehn Minuten in Führung, ein Eigentor von Pascal Kubina (13.) sorgte für das beruhigende 2:0, Ron Berlinski erzielte in der 29. Minute das eigentlich vorentscheidende 3:0.

Zu diesem Zeitpunkt hätte wohl niemand mehr daran geglaubt, dass der Oberligist noch einmal rankommen könnte. Auch nicht, als Marcelo Romano den 1:3-Anschlusstreffer erzielte (36.).

Doch in der zweiten Halbzeit ließ der ETB noch einmal richtig aufhorchen.

ETB: Jaschin - Matten, Kubina, Lach, Sahin - Zimmerling (89. Mumcu), Reichardt - Kimbakidila (119. Gotzeina), Akhal (77. Özbayrak), Romano (88. Ugrekhelidze) - Futkeu. Jaschin - Matten, Kubina, Lach, Sahin - Zimmerling (89. Mumcu), Reichardt - Kimbakidila (119. Gotzeina), Akhal (77. Özbayrak), Romano (88. Ugrekhelidze) - Futkeu. RWE: Wienand - Wiegel, Sponsel (60. Kourouma), Herzenbruch, Plechaty - Fandrich (46. Heuser), Götze (46. Tarnat) - Loubongo (74. Young), Holzweiler, Ennali - Berlinski (60. Wollschläger). Tore: 0:1 Ennali (10.), 0:2 Kubina (13., Eigentor), 0:3 Berlinski (29.), 1:3 Romano (36.), 2:3 Futkeu (68.), 3:3 Ugrekhelidze (90.). Elfmeterschießen: 1:0 Sahin, 1:1 Ennali, Lach verschießt, 1:2 Tarnat, 2:2 Gotzeina, 2:3 Herzenbruch, Mumcu verschießt, 2:4 Young. Zuschauer: 3.522.

22 Minuten vor dem Ende verkürzte Noel Futkeu, den Christian Titz vor knapp drei Jahren aus der U19 in die erste Mannschaft beförderte und der ein Jahr später gegen eine Ablöse zum 1. FC Köln wechselte, traf nach einer Ecke per Kopf zum 2:3. Plötzlich war das Spiel wieder gänzlich offen. Zumal dann auch noch Bünyamin Sahin einen Distanzschuss absetzte, der abgefälscht an die Latte prallte.

Und dann, ja, dann kam die 90. Minute: Der kurz zuvor eingewechselte Edisher Ugrekhelidze überwand RWE-Keeper Felix Wienand mit einer Bogenlampe zum 3:3. Es ging tatsächlich in die Verlängerung.

Es entwickelte sich ein waschechter Pokalkrimi. In der elften Minute der Verlängerung setzte Futkeu einen Schuss nur knapp am Tor vorbei, Ennali verzog aus spitzem Winkel eine Minute später, ein Abschluss vom eingewechselten Isi Young wird im letzten Moment geblockt (104.). In der letzten Minute der Verlängerung hielt Wienand noch einen weiteren, guten Futkeu-Schuss, im Anschluss setzte Prince Kimbakidila den Abstauber ans Außennetz. Und so ging es am Ende tatsächlich ins Elfmeterschießen.

Dort behielt der haushohe Favorit letztendlich die Nerven. Isaiah Young nagelte den letzten Elfmeter ins Netz und zum Sieg für RWE, der es am kommenden Samstag mit dem FSV Zwickau zu tun bekommt. Der ETB, der aus diesem Pokalauftritt durchaus Selbstvertrauen ziehen kann, muss zum VfB Homberg.

Das Achtelfinale wird am kommenden Donnerstag ab 15 Uhr ausgelost. Rot-Weiss Essen bekommt es dann mit einem der in der vergangenen Woche siegreichen Teams zu tun: Wuppertaler SV, 1. FC Bocholt, Rot-Weiß Oberhausen (alle Regionalliga), TSV Meerbusch, Ratingen 04/19, SV Sonsbeck (alle Oberliga) oder der ASV Mettmann (Bezirksliga).

Die Viertelfinals sind für den 19. November angesetzt. Die Halbfinals sind für den 28. bis 30. März angesetzt. Das Finale wird am Finaltag der Amateure am 3. Juni 2023 stattfinden.