Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen trifft am Samstag auf Dynamo Dresden. Ob Simon Engelmann bei diesem Traditionsduell mitwirken kann, ist noch offen.

Nur noch knapp über 24 Stunden, dann ist es soweit: Rot-Weiss Essen trifft an der Hafenstraße auf Dynamo Dresden. Die Vorfreude ist groß, aber RWE plagen Personalprobleme. Dass die Mannschaft von Cheftrainer Christoph Dabrowski auf sieben Spieler verzichten muss, wurde bereits auf der Pressekonferenz am Donnerstag kommuniziert:

Michel Niemeyer, Meiko Sponsel, Thomas Eisfeld, Moritz Römling, Cedric Harenbrock, Sascha Voelcke und Felix Bastians werden allesamt nicht mitwirken können. Für Niemeyer und Eisfeld ist sogar ein weiterer Einsatz im Jahr 2022 ausgeschlossen.

Jetzt könnte noch ein achter Ausfall hinzukommen – und der wäre richtig schmerzhaft. Essens Top-Torjäger Simon Engelmann hat am Donnerstag nicht am Training teilgenommen und konnte auch die Abschlusseinheit am Freitag nicht gemeinsam mit der Mannschaft absolvieren. Der 33-Jährige ist angeschlagen und droht beim Heimspielkracher gegen Dresden auszufallen.

Wer könnte Engelmann ersetzen?

Falls der Routinier nicht spielen kann, wäre es ein herber Verlust für die Rot-Weissen. Seit seinem Wechsel vom SV Rödinghausen an die Hafenstraße im Jahr 2020 war Engelmann in jeder Saison der beste Torjäger der Essener und wurde zuletzt viermal in Serie Torschützenkönig in der Regionalliga West. Auch in dieser Saison ist der Mittelstürmer mit vier Toren und drei Vorlagen der Top-Scorer seines Teams. Falls Engelmann ausfällt, gibt es zwei logische Optionen.

Entweder Ron Berlinski spielt im Sturmzentrum und auf Rechtsaußen könnten dann Isaiah Young oder Lawrence Ennali in die Startelf rücken. Ansonsten könnte auch Luca Wollschläger sein Startelfdebüt feiern. Der 19-Jährige ist ein klassischer Mittelstürmer und hat bereits für Hertha BSC in der Bundesliga gespielt.