RWE-Sportchef über die Fans: "Das ist eine Kraft, die uns antreibt"

Rot-Weiss Essen kämpft ab 14 Uhr (RevierSport-Liveticker) beim SV Wehen Wiesbaden um drei Punkte. Jörn Nowak sprach vor der Partie im "Magenta TV"-Interview.

Rot-Weiss Essen peilt beim SV Wehen Wiesbaden den ersten Auswärtssieg in der laufenden Drittliga-Saison an. Aktuell ist RWE seit drei Heimspielen ungeschlagen und holte in diesem Zeitraum sieben Punkte.

In der Fremde läuft es noch nicht so rund. Jörn Nowak, Sportchef der Essener, hofft auf einen Dreier in Hessen. RWE wird von 2000 Fans unterstützt.

Jörn Nowak sprach vor dem Anstoß mit "Magenta TV".

Jörn Nowak über...

... den Saisonstart: "Ich denke, dass wir jetzt in den letzten Wochen gut gepunktet haben und hier mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen antreten werden. Ich glaube schon, dass wir am Anfang zu naiv in den Spielen waren. Unseren Spielstil aus der Regionalliga durchdrücken wollten. Da hatten wir nach den zwei Reisen aus den zwei Heimspielen kein Selbstvertrauen. Wir haben einiges verändert und auch neue Spieler verpflichtet und nun klappt einiges besser."

... die Verpflichtung von Felix Götze: "Uns hat die Zeit bei der Verpflichtung von Felix Götze geholfen. Es war relativ spät im Transferfenster. Er kam in Augsburg nicht zum Zug, kommt aus Dortmund und wusste auch, was bei uns in der Regionalliga abgeht. Wir sind froh, dass er da ist und er ist froh, dass er bei Rot-Weiss ist."

... die Nummer eins Jakob Golz: "Jakob ist, wie viele andere auch, das erste Mal in der 3. Liga und musste sich an gewisse Dinge gewöhnen. Er hat das zuletzt gut gemacht und genießt unser vollstes Vertrauen."

... die Unterstützung der 2000 Essener in Wiesbaden: "Das ist außergewöhnlich. Das ist eine Kraft, die uns antreibt. Die Jungs in der Kurve sind bei Wind und Wetter dabei. Ich bin guter Dinge, dass sie uns in Wehen Wiesbaden zum Sieg treiben können."