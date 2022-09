Erzgebirge Aue: Aus der Regionalliga West - neuer Sportchef ist da

Der FC Erzgebirge Aue stellt sich personell neu auf. Neben einem Trainer suchte das Drittliga-Schlusslicht auch einen Sportchef. Dieser wurde am Mittwoch vorgestellt.

Der frühere Profi Matthias Heidrich kehrt mit sofortiger Wirkung zum FC Erzgebirge Aue zurück. Bei den Veilchen trägt der 44-Jährige ab sofort die Verantwortung als Sportlicher Leiter. Das gab das Drittliga-Schlusslicht am Mittwoch bekannt.

Der gebürtige Hoyerswerdaer spielte von 2000 bis 2005 für die Veilchen und war 2003 Teil der Mannschaft, die erstmals in der Auer Vereinsgeschichte den Aufstieg in die 2. Bundesliga schaffte.

In den letzten Jahren hat Heidrich beim 1. FC Köln als Nachwuchsleistungszentrum-Leiter gearbeitet und war auch für die Regionalliga-West-Mannschaft der Kölner verantwortlich.

Christian Keller, Geschäftsführer des 1. FC Köln, sagt: "Matthias hat gemeinsam mit Carsten Schiel eine sehr erfolgreiche Zeit in unserem NLZ mitgestaltet. Jetzt hat sich für ihn kurzfristig die Gelegenheit ergeben, eine reizvolle Herausforderung in sportlicher Verantwortung im Profi-Fußball zu übernehmen. Damit wird er nicht nur zu seinem ehemaligen Verein zurückkehren, sondern zukünftig auch Familie und Beruf noch besser vereinen können. Für seine neue Aufgabe wünschen wir ihm viel Freude und ganz viel Erfolg." Wer In Köln Heidrich-Nachfolger wird, steht noch nicht fest. Bis dahin wird Carsten Schiel, Leiter Entwicklung des Nachwuchsleistungszentrums, das NLZ in enger Abstimmung mit Christian Keller leiten.

Am Freitag trifft der Zweitliga-Absteiger, der in der 3. Liga immer noch auf den ersten Saisonsieg wartet, auf den SV Meppen. Ob ein neuer Trainer auf der Bank sitzen wird, steht noch nicht fest. Ein Nachfolger für den entlassenen Timo Rost wurde noch nicht gefunden. Bleibt abzuwarten, ob die Auer Verantwortlichen schon einen Mann in der Hinterhand haben oder ob Heidrich nun in offizieller Funktion noch weitere Gespräche führen wird.

Zuletzt standen jedenfalls Florian Schnorrenberg (zuletzt Hallescher FC) und Alexander Schmidt (zuletzt Kickers Offenbach) - RevierSport berichtete - sowie Ex-Aue-Trainer Rico Schmitt, der in der vergangenen Saison für den SV Meppen arbeitete, hoch im Kurs.