1. FC Saarbrücken: 162-maliger Zweitligaspieler unterschreibt

Der 1. FC Saarbrücken hat noch einmal auf dem Transfermarkt nachgelegt und einen sehr erfahrenen Zweitligaprofi verpflichtet.

Drittligist 1. FC Saarbrücken ist aufgrund verletzungsbedingter Umstände noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden und hat seinen ehemaligen Jugendspieler Calogero Rizzuto unter Vertrag genommen.

Rizzuto kommt mit der Empfehlung von 162 Spielen in der 2. Bundesliga in seine Heimatstadt zurück und soll zunächst die entstandene Lücke auf der rechten Außenbahn schließen. Der 30-Jährige wird bereits am Mittwoch ins Training einsteigen. Der Vertrag ist bis zum 30. Juni 2024 gültig.

Calogero Rizzuto in Zahlen: FC Erzgebirge Aue: 182 Spiele FC Hansa Rostock: 31 Spiele 1. FC Kaiserslautern II: 96 Spiele

"Durch den Ausfall von Dominik Ernst hatten wir dringenden Handlungsbedarf und sind froh, einen solch erfahrenen Spieler mit einer starken Beziehung zu seiner Heimat verpflichten zu können. Calogero ist ein sehr versierter Außenbahnspieler, der sowohl rechts als auch links agieren kann. Diese Flexibilität wird uns auch weiterbringen, wenn Dominik Ernst auf den Platz zurückgekehrt ist", erklärt Saarbrückens Manager Rüdiger Ziehl.

Rizzuto soll Ernst auf der Rechtsverteidiger-Position ersetzen. Dieser wird bis zu sechs Wochen fehlen. Der 32-jährige Ernst, der schon im Sommer eine Meniskusverletzung hatte, fällt wieder aufgrund von Knieproblemen aus.