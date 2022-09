Fans gehen auf Barrikaden: "Wir sind Auer und Ihr nicht - Schluss, Aus, Vorstand raus"

Man könnte sagen: Nichts Neues beim FC Erzgebirge Aue. Nur: Der Fan-Gegenwind für Trainer, Mannschaft und Verantwortliche wird immer heftiger.

Es ist keine Besserung für den FC Erzgebirge Aue in Sicht. Auch beim Tabellenzweiten TSV 1860 München unterlag der Zweitliga-Absteiger und bleibt nach dem 1:3 in Bayern mit nur drei Punkten aus neun Spielen Tabellenletzter der 3. Liga.

Für Trainer Timo Rost dürfte es das gewesen sein. Er sollte noch von den Verantwortlichen dieses eine Spiel bei 1860 bekommen. Doch wieder enttäuschte die Mannschaft.

Und nicht Rost, sondern die Spieler und allen voran die Verantwortlichen bekamen nach Spielschluss von den mitgereisten Aue-Fans ihr Fett weg. "Und ihr wollt Wismut Aue sein?" sowie "Wir sind Auer, und ihr nicht" skandierten die Anhänger, die die Unterstützung während der Partie boykottierten, in Richtung der eigenen Spieler.

Timo Rost bei "Magenta TV" nach dem 1:3 gegen 1860: "Es ist immer einfach alles auf den Trainer zu schieben. Aber ich denke, dass viele Altlasten aus der vergangenen Saison mitgenommen wurden. Wir müssen jetzt Lösungen finden, die in die richtige Richtung gehen"

Zudem prangte auf einem großen Plakat in der Gästekurve: "Schluss, Aus, Vorstand raus – Neuanfang, Neuwahlen, sportliche Kompetenz." Über 40 Fanklubs des FC Erzgebirge Aue hatten unter der Woche ein Schreiben unterschrieben, in dem sie den Rücktritt der Vereinsspitze fordern.

"Wir haben leider keine Zuversicht mehr, dass die Verantwortlichen in der Lage sind, den Niedergang aufzuhalten und nachhaltig in die Erfolgsspur zurückzukehren. Das betrifft sowohl den sportlichen Bereich als auch den viel beschworenen Zusammenhalt des 'Kumpelvereins'. Vielmehr scheint der Verein im Inneren tiefgehend zerstritten und gespalten", zitiert die "Bild" aus dem Schreiben, in dem die Pleite gegen Zwickau als "der absolute Tiefpunkt der letzten 25 Jahre" bezeichnet wird. Nach dieser Niederlage im Sachsen-Derby, zuvor wurde schon gegen Dresden daheim verloren, geht es mit den Pleiten weiter. Bleibt abzuwarten, was in Aue nach dem verlorenen Spiel bei 1860 München in der neuen Woche passieren wird...