Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen muss nach dem 0:1 in Osnabrück in der Tabelle weiter nach unten schauen. Jakob Golz ärgerte sich über die knappe Pleite.

Gefasst, aber enttäuscht kam Jakob Golz, Torwart von Rot-Weiss Essen, nach dem Abpfiff in die Katakomben zum Interview. Soeben hatte er mit seiner Mannschaft die Auswärtspartie beim VfL Osnabrück knapp mit 0:1 (0:1) verloren und die vierte Saisonniederlage kassiert.

Eigentlich wollte RWE den Schwung aus dem ersten Dreier gegen Erzgebirge Aue (2:1) mitnehmen und an der Bremer Brücke direkt nachlegen. Doch aus diesem Vorhaben wurde nichts. Zu ideenlos und ineffektiv waren die Essener im Spiel nach vorne. So reichte auch eine solide Defensivleistung nicht für einen Punktgewinn in der Fremde.





Golz ärgerte sich über die Niederlage: "Das fühlt sich sehr bitter an. So viele Chancen haben wir eigentlich nicht zugelassen. Wir haben uns vorgenommen, defensiv stabil zu stehen. Das haben wir weitestgehend auch gut gemacht. Aber am Ende braucht man natürlich Tore, um Spiele zu gewinnen. Da müssen wir konsequenter sein, sowohl defensiv als auch vor dem gegnerischen Tor."

In dieser Liga bekommt man nichts geschenkt. Das haben wir in jedem Spiel knallhart mitbekommen. Spätestens jetzt sollte es jeder gemerkt haben. Jeder Punkt zählt – und das fängt im kommenden Spiel an. Jakob Golz.

Eine Sache ist nach acht Spieltagen klar: RWE muss sich jedes Erfolgserlebnis in der 3. Liga hart erarbeiten. Fehler werden deutlich schneller bestraft als in der Regionalliga. Das weiß auch der 24-jährige Golz: "Grundsätzlich kann man der Mannschaft kämpferisch keinen Vorwurf machen. Wir haben alles gegeben und versucht. Das können wir mitnehmen. Wichtig wird einfach sein, dass wir vorne die Tore machen und hinten die Null halten. In dieser Liga bekommt man nichts geschenkt. Das haben wir in jedem Spiel knallhart mitbekommen. Spätestens jetzt sollte es jeder gemerkt haben. Jeder Punkt zählt – und das fängt im kommenden Spiel an."

Die nächste Chance dazu gibt es am übernächsten Montag (19. September, 19 Uhr), wenn der 1. FC Saarbrücken an die Hafenstraße reist. Dort hoffen Golz und Co. auf den zweiten Heimsieg. Dafür ist aber eine Leistungssteigerung, speziell offensiv, erforderlich.