Drittligisten im Pokal: Bayreuth blamiert sich, 1860 mit Problemen, Neidhart-Team souverän

Am Dienstagabend waren einige Drittligisten in ihren jeweiligen Verbandspokal-Wettbewerben im Einsatz. Ein Profiklub blamierte sich und flog raus.

Die Saison für Drittliga-Aufsteiger Spielvereinigung Bayreuth läuft bisher überhaupt nicht gut. In der 3. Liga haben die Franken bisher einiges an Lehrgeld bezahlt und nun ist die Mannschaft von Trainer Thomas Kleine auch noch im Verbandspokal rausgeflogen.

Die Bayreuther blamierten sich beim Regionalligisten Würzburger Kickers mit 2:3 und verabschiedeten sich aus dem Wettbewerb. Nun gilt für Bayreuth der volle Fokus auf dem Drittliga-Klassenerhalt. Am Wochenende geht es für Bayreuth mit einem Heimspiel gegen Saarbrücken weiter.

Derweil ist Drittliga-Tabellenführer TSV 1860 München weiter im Bayern-Pokal vertreten. Die Löwen siegten im Derby bei Türkgücü München mit 3:1. Dabei taten sich die Sechziger vor über 6000 Zuschauern im heimischen Grünwalder Stadion gegen defensivstarke Gäste schwer. Im Endeffekt zählt aber im Pokal bekanntlich nur das Weiterkommen. 1860 reist am Wochenende zum Top-Duell nach Elversberg.

Auch der FC Ingolstadt hat die nächste Hürde im Bayern-Pokal geschafft. Beim Fünftligisten SV Schalding-Heining siegte der FCI mit einer B-Elf mit 3:0.

Neidhart geht kein Risiko ein - A-Elf zieht in nächste Runde ein

Noch klarer machte es Waldhof Mannheim. Der von Christian Neidhart trainierte Klub gewann nahezu in Bestbesetzung beim Landesligisten ASC Neuenheim mit 5:0. Neidhart wollte wohl gar kein Risiko eingehen und dementsprechend hoch fiel das Ergebnis seiner A-Elf aus. In der Liga geht es für den SV Waldhof am Wochenende zum Spitzenspiel nach Ingolstadt. Der FCI wird dann auch wieder in Bestbesetzung spielen.