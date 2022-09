BVB-II-Kapitän: "Wir sind hier nicht in der U19-Bundesliga!"

Die U23 des Bundesligisten Borussia Dortmund ist miserabel in die Drittliga-Saison 2022/2023 gestartet. Nur ein Sieg aus sieben Spielen bedeuten einen Abstiegsplatz.

Die Zweitvertretung von Borussia Dortmund konnte in dieser Saison bislang nur ein Spiel gewinnen: Das Derby gegen Rot-Weiss Essen (1:0).

Hinzu kommt ein Remis gegen SV Wehen Wiesbaden (1:1). Alle weiteren bisherigen fünf Begegnungen wurden verloren. Zuletzt gab es ein 0:3 vor über 20.000 Zuschauern bei Dynamo Dresden.

Wir haben viele talentierte Spieler, aber das ist die 3. Liga und keine U19-Bundesliga oder UEFA Youth League. Wir müssen uns straffen und wie Männer spielen, weil die Qualität ist im Kader. Franz Pfanne

Franz Pfanne, Kapitän der U23 des BVB, fand nach der Lehrstunde in Sachsen deutliche Worte in Richtung seiner Mannschaftskollegen. Pfanne sagte gegenüber "Magenta Sport": "Mein Kopf ist leer, das Spiel war sinnbildlich für die ersten sieben Partien. Vorne haben wir zu wenig Durchschlagskraft, hinten bekommen wir zwei Standardgegentore. Das ist am Ende einfach Kindergarten!" Rumms, das sitzt!

Doch die Schelte in Richtung der BVB-Talente ging weiter. Der 27-jährige Pfanne: "Wir haben viele talentierte Spieler, aber das ist die 3. Liga und keine U19-Bundesliga oder UEFA Youth League. Wir müssen uns straffen und wie Männer spielen, weil die Qualität ist im Kader."

Der Dortmunder Nachwuchs wurde von rund 500 BVB-Fans im Dynamo-Stadion unterstützt. Trainer Christian Preußer bedankte such für den Support. Er und seine Schützlinge wollen nun am 8. Spieltag am kommenden Wochenende den zweiten Saisonsieg einfahren.

Am kommenden Samstag gastiert der Aufsteiger VfB Oldenburg im Signal Iduna Park. Anstoß der Drittliga-Begegnung ist um 14 Uhr.