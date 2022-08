Ex-Trainer über Felix Götze: "Da kann man Rot-Weiss Essen nur gratulieren"

Rot-Weiss Essen legt in Felix Götze große Hoffnungen. Ein Ex-Trainer des neuen Rot-Weissen kann die Essener zu diesem Transfer nur beglückwünschen.

Im Februar 2021 wechselte Felix Götze auf Leihbasis vom FC Augsburg zum 1. FC Kaiserslautern. Der damalige FCK-Trainer Marco Antwerpen wollte den Defensivspezialisten unbedingt in seiner Mannschaft haben.

Der Fußballlehrer sollte sich nicht irren. Denn Götze brachte in der Pfalz gute Leistungen, lediglich eine Kopfverletzung warf ihn zurück. Insgesamt bestritt er für Kaiserslautern 36 Pflichtspiele, schoss drei Tore und legte drei weitere Treffer auf.

Er ist ein richtig guter Fußballer, der das Vertrauen des Trainerteams benötigt. Er muss sich einfach wohlfühlen, dann wird er auch seine Leistungen bringen. Frank Döpper über Felix Götze

"Ich habe mit Felix, wie auch mit anderen Jungs aus meiner Lauterer Zeit, Kontakt. Als das mit Essen konkreter wurde, habe ich mit Felix auch mal telefoniert. Ich habe ihm gesagt, dass das auch aufgrund seiner Heimat-Nähe zu Dortmund ein guter Wechsel sein würde.

Frank Döpper, der in Kaiserslautern als Co-Trainer an der Seite von Antwerpen arbeitete, hat immer noch einen guten Draht zu Götze und erklärt gegenüber RevierSport: "Da kann man Rot-Weiss Essen zu diesem Transfer nur gratulieren. Ich habe Felix auch gesagt, dass er das machen soll. Das ist ein guter Verein, mit viel Potential. Die Fan-Begeisterung kennt natürlich auch jeder."

Döpper ergänzt: "Ich hoffe, dass Felix durchspielen kann und verletzungsfrei bleibt. Bei uns in Kaiserslautern hatte er auch viel Pech. Ich erinnere da nur an die Kopfverletzung. Er ist ein richtig guter Fußballer, der das Vertrauen des Trainerteams benötigt. Er muss sich einfach wohlfühlen, dann wird er auch seine Leistungen bringen."

Döpper sieht Götze auf der Sechser-Position am stärksten. "Er spielt gar einen Tick offensiver als ein nomineller Sechser", sagt er. Das könnte passen: Denn mit Clemens Fandrich hat RWE auch einen klassischen defensiven Mittelfeldspieler verpflichtet. So könnte Götze leicht vor Fandrich Regie im Essener Mittelfeld-Zentrum führen. Vielleicht schon am Freitag, wenn ab 19 Uhr der FC Erzgebirge Aue im Stadion an der Hafenstraße zu Gast ist.