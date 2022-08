MSV Duisburg: Ziegner lobt Comeback-Qualitäten - Sorge um Jander

Der MSV Duisburg hat den schnellen Schock nach der Halbzeit gegen den VfB Oldenburg gut weggesteckt. Dank einer kämpferisch starken Leistung belohnten sich die Zebras noch mit einem 1:1-Unentschieden.

Am Ende waren die knapp 13.000 Zuschauer in der Schauinsland-Reisen-Arena voll da. Fast hätte Marvin Bakalorz den MSV Duisburg in der 96. Minute noch zum Sieg geköpft. Doch wie so oft an diesem Montagabend, war an der kompakten Defensive des VfB Oldenburg kein Vorbeikommen. Das Spiel endete 1:1-Unentschieden.

"Es ist sicher nicht alltäglich, dass der Gegner dreimal auf der Torlinie klärt", resümierte ein zufriedener Torsten Ziegner, der ein intensives und temporeiches Flutlichtspiel gesehen hat. "Der Punkt ist am Ende mehr als verdient. Eigentlich hätten wir als Sieger vom Platz gehen müssen."

Einziger Makel: Die Qualität der Flanken. Aziz Bouhaddouz, der bis zu seiner Auswechslung als einzige Spitze agierte, konnte von den Außenspielern Joshua Bitter und Niklas Kölle sowie Moritz Stoppelkamp und Marvin Ajani kaum in Szene gesetzt werden. "Daran müssen wir sicher arbeiten", betonte Ziegner. Immerhin: Eine Hereingabe führte dann doch noch zum wichtigen Ausgleich. Marlon Frey legte Niklas Kölles Flanke von links perfekt für Benjamin Girth ab. Der Neuzugang traf mit einem sehenswerten Volleyschuss zum 1:1-Endstand. Ein Resultat, mit dem die Zebras am Ende leben mussten.

Ziegner blickt optimistisch nach vorne - Jander mit Sprunggelenksverletzung

"Wir hatten viele Situationen am gegnerischen Sechzehner. Nach dem schnellen Gegentor in der zweiten Halbzeit waren wir kurz geschockt. Aber die Mannschaft hat sensationell reagiert. Mit so einer Leistung haben wir sicher auch in München die Chance, etwas mitzunehmen", lobte Ziegner.

Immer besser in Fahrt kommt derzeit Caspar Jander. Der 19-Jährige machte in der Mittelfeldzentrale ein starkes Spiel, gewann viele wichtige Zweikämpfe und suchte immer wieder den Weg nach vorne. Kurz vor Schluss musste der Sechser dann verletzt vom Platz. Jander konnte mit dem rechten Bein nicht mehr auftreten.

Duisburgs Nummer 19 zog sich eine Sprunggelenksverletzung zu, wie es Ziegner auf der Pressekonferenz mitteilte. "Er ist gerade auf dem Weg zum Krankenhaus und wird es checken lassen." Schon am Dienstag kann mit einer genaueren Diagnose gerechnet werden.