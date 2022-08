3. Liga: Siegesserie von 1860 gerissen - Elversberg weiter Zweiter

Seite: 1 von 1

Die Löwen mussten sich mit einem 1:1 (0:1) bei den Rheinländern zufriedengeben und konnten nach fünf Siegen zum Auftakt am sechsten Spieltag erstmals nicht gewinnen.

Marcel Risse (24., Foulelfmeter) sorgte für das Führungstor der Kölner. Jesper Verlaat (86.) schaffte das Ausgleichtor für den TSV 1860. Die Münchner bleiben aber Tabellenführer. 1860-Trainer Michael Köllner war „absolut zufrieden“ mit Punkt: „So wie sich die Mannschaft gegen die Niederlage gestemmt hat - Riesenkompliment an meine Truppe.“

Den zweiten Platz mit einem Punkt Rückstand belegt weiterhin Aufsteiger und Leverkusen-Pokalschreck SV Elversberg. Die Saarländer gewannen gegen Waldhof Mannheim mit 1:0 (1:0). Kevin Koffi (42.) traf zum Siegtor für die SVE. Elversbergs Kevin Conrad sah wegen wiederholten Foulspiels (89.) die Gelb-Rote Karte.

Dritter ist der 1. FC Saarbrücken nach dem 2:2 (1:1) beim VfL Osnabrück. Richard Neudecker (10.) und Sebastian Jacob (63.) schossen die FCS-Tore. Marc Heider (20.) und Sven Köhler (69.) waren für die Niedersachsen erfolgreich.

Der FC Ingolstadt verlor durch das 2:3 (2:1) gegen den SV Wehen Wiesbaden an Boden. Tobias Bech (20./37.) schoss die Schanzer 2:0 in Führung, Ahmet Gürleyen (39.) gelang das Anschlusstor für die Hessen. Benedict Hollerbach (66.) glich aus, und Marius Funk (73.) unterlief ein Eigentor zum Sieg für den SVWW, der sich auf Platz vier schob.

Im Aufsteigerduell trennten sich die SpVgg Bayreuth und Rot-Weiss Essen 1:1 (1:0). Der SC Verl holte durch ein 3:0 (2:0) gegen den FSV Zwickau den ersten Saisonsieg.

Der Hallesche FC hatte am Freitag seinen zweiten Saisonsieg in der Schlussphase aus der Hand gegeben. Gegen den SV Meppen kam das Team von Trainer Andre Meyer am sechsten Spieltag trotz langer Führung nur zu einem 1:1 (1:0).