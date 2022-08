MSV - SCF II: Vermeij fiebert mit Duisburg und hat die Bundesliga im Blick

Der SC Freiburg reist am Montag mit seiner U23-Mannschaft zum Drittligaspiel nach Duisburg. Die Begegnung gegen den MSV ist für einen Freiburger ganz besonders.

Zwischen 2019 und 2021 stürmte Vincent Vermeij für den MSV Duisburg. In 61 Pflichtspielen erzielte er 24 Tore und bereitete 13 weitere Treffer für die Zebras vor. Kein Wunder, dass er in Meiderich in guter Erinnerung geblieben ist.

Am Montag reist der 1,96 Meter große Angreifer mit dem SC Freiburg II zum MSV Duisburg. RevierSport hat vor der Vermeij-Rückkehr ins Ruhrgebiet mit dem gebürtigen Niederländer gesprochen.

Vincent Vermeij über...

... den Saisonstart: "Wir haben sieben Punkte aus drei Spielen geholt und das ist natürlich eine gute Ausbeute. Wir hatten eine lange, gute Vorbereitung, mit vielen neuen Spielern, die wir kennenlernen und integrieren mussten, da ist so ein Saisonstart wünschenswert, aber auf gar keinen Fall selbstverständlich. Doch das war erst der Anfang. Die starken Gegner kommen noch."

Duisburg war eine schöne Geschichte, ein super Schritt für die erste Auslandsstation. Der MSV ist ein Top-Klub, mit einem super Stadion, tollen Fans. Ich drücke den Zebras die Daumen und fiebere auch mit ihnen mit. Der Verein muss höher als in der 3. Liga spielen. Vincent Vermeij

... das Ziel mit Freiburg II: "Der Klassenerhalt genießt unsere Priorität. In der vergangenen Saison sind wir nicht gut gestartet und haben es geschafft. Jetzt wollen wir unser Saisonziel noch früher erreichen."

... seine eigenen Ziele: "Ich hoffe, dass ich richtig fit bleibe. Das ist das Wichtigste. Dann will ich natürlich viele Tore schießen. Ich bin Stürmer und denke immer an Tore (lacht). Ich will mich mit guten Leistungen auf und neben dem Platz auch für den Bundesliga-Kader empfehlen. Die ganze Vorbereitung durfte ich mit der Mannschaft von Christian Streich absolvieren. Das hat natürlich Lust auf mehr gemacht. Die Bundesliga bleibt mein Wunsch, mein Ziel. Aber ich weiß auch, dass der Weg dorthin nur über die U23-Mannschaft führen kann."

... seine Zeit beim MSV: "Ach, ich freue mich sehr auf die Rückkehr. Im letzten Jahr war es noch nicht so schön, weil der MSV mitten im Abstiegskampf steckte. Da hatte ich auch im Kopf, was passieren würde, wenn ich ein, zwei Tore schießen würde. Das wäre nicht gut für den MSV gewesen. Jetzt kann ich aber mit freiem Kopf an die Sache herangehen und Tore schießen. Die Saison ist lang und so kann keiner sagen, dass Vermeij den MSV in Not geschossen hätte (lacht). Im Ernst: Duisburg war eine schöne Geschichte, ein super Schritt für die erste Auslandsstation. Der MSV ist ein Top-Klub mit einem super Stadion, tollen Fans. Ich drücke den Zebras die Daumen und fiebere auch mit ihnen mit. Der Verein muss höher als in der 3. Liga spielen."

... die Unterschiede zwischen Breisgau und Ruhrgebiet: "Die Lebensqualität ist natürlich hier viel höher. Wir leben mit der Familie in einem kleinen Bezirk, alles ist mit Weinbergen umringt. Es ist sehr idyllisch, sehr schön. Kein Vergleich zum Ruhrpott (lacht). Hier haben wir in Mülheim an der Ruhr gelebt. Der Vorteil: Die Wege nach Holland waren natürlich viel kürzer."

... die große Entfernung nach Holland: "Ja, das ist natürlich der Nachteil. Aber wir wussten, auf was wir uns einlassen. Früher konnte uns jemand in Duisburg morgens besuchen und ist am Abend wieder abgereist. Jetzt kommt die Familie dann eben für drei, vier Tage nach Freiburg und sieht genießt die tolle Umgebung hier auch. Es ist wirklich wunderschön im Breisgau."