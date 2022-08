3. Liga: Vor RWE-Derby - BVB-Schock in der Nachspielzeit

Am Mittwoch stand der zweite Teil des 3. Spieltags der 3. Liga an. Der BVB II musste vor dem RWE-Derby einen späten Schock verkraften.

In der 3. Liga ist der dritte Spieltag beendet. Und nachdem am Dienstag bereits 1860 München auch sein drittes Spiel gewinnen konnte, behielt auch der FC Ingolstadt durch den 1:0-Auswärtssieg beim VfL Osnabrück seine weiße Weste. Auch Waldhof Mannheim mit Ex-RWE-Trainer Christian Neidhart mischt oben mit, die Mannheimer trafen spät zum 1:0-Sieg gegen Erzgebirge Aue und klettern auf den dritten Rang.

Am Ende der Tabelle haben dagegen weiter mehrere Teams Probleme, in der Saison anzukommen. Rot-Weiss Essen verlor gegen Viktoria Köln mit 1:4, steht bei nur einem Punkt. Der Hallesche FC und die SpVgg Bayreuth (1:4 beim SV Wehen) haben noch gar keinen Zähler. Auch der SC Verl (0:2 in Dresden) und der VfB Oldenburg konnten noch keinen Dreier verbuchen und haben jeweils einen Punkt auf der Habenseite.

Saarbrücken: Batz - Uaferro, Krätschmer, Zellner - Ernst (46. Becker), Gnaase (64. Kerber) - Neudecker, Jänicke (64. Grimaldi), Rabihic (81. Schwede) - Günther-Schmidt (71.Steinkötter), Cuni Batz - Uaferro, Krätschmer, Zellner - Ernst (46. Becker), Gnaase (64. Kerber) - Neudecker, Jänicke (64. Grimaldi), Rabihic (81. Schwede) - Günther-Schmidt (71.Steinkötter), Cuni Dortmund II: Lotka - Papadopoulos, Dams, Suver (58. Semic), Finnsson - Pfanne, Kamara (88. Michel) - Eberwein, Elongo-Yombo (73. Njinmah) - Fink, Broschinski (73. Pasalic) Tor: 1:0 Grimaldi (93.) Schiedsrichter: Marc Philip Eckermann (Winnenden) Zuschauer: 8000

Genau wie die U23 vom BVB. Die hielt beim Aufstiegsaspiranten 1. FC Saarbrücken lange gut mit - bis es in der 93. Minute den Schock gab. Denn der eingewechselte Adriano Grimaldi traf per Kopf zum späten 1:0 für Saarbrücken. Für den FCS der dritte Sieg im dritten Spiel. Der BVB konnte wie RWE kein Selbstvertrauen vor dem Derby tanken, das am Samstag (14 Uhr) im Signal-Iduna-Park angepfiffen wird.

Aus Essen werden knapp 5000 Fans erwartet, um ihre Mannschaft zum ersten Sieg zu pushen. Doch auch der BVB möchte das erste Heimspiel vergessen machen, als es gegen den FC Ingolstadt ein happiges 0:4 gab.