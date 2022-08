RWE: So will Dabrowski gegen Köln den ersten Sieg holen

Um 19 Uhr startet das Heimspiel von Rot-Weiss Essen gegen Viktoria Köln. RWE-Trainer Christoph Dabrowski hat die Mannschaft auf vier Positionen verändert.

Beim 2:2-Remis gegen den MSV Duisburg startete Christoph Dabrowski mit derselben Elf wie beim 1:5 gegen die Spielvereinigung Elversberg. Damit ist nun Schluss. Für das Heimspiel gegen Viktoria Köln hat der Fußballlehrer seine Mannschaft auf vier Positionen verändert.

Für Sandro Plechaty, Felix Herzenbruch, Cedric Harenbrock und Niklas Tarnat rücken Meiko Sponsel, Moritz Römling, Thomas Eisfeld und Simon Engelmann in die Startelf. Letzterer hatte nach seiner Einwechslung gegen den MSV gleich mal getroffen und darf nun das erste Mal von Beginn an auf dem Platz stehen.

"Meine Jungs sind sehr selbstkritisch unterwegs und erkennen die Dinge, die sie falsch machen. Sie arbeiten hart, um besser zu werden. Es ist doch klar, dass für manche die 3. Liga Neuland ist. Da brauchen wir Geduld. Das haben wir auch einkalkuliert. Wir wollen die Jungs an dieses Niveau heranbringen", Hatte Dabrowski in Bezug zu möglichen Wechseln bereits am Montag bei der Spieltags-PK angekündigt.

Die Aufstellungen Rot-Weiss Essen: Golz - Sponsel, Heber, Bastians, Römling - Young, Rother, Eisfeld, Ennali - Berlinski, Engelmann Bank: folgt Viktoria Köln: Bördner - Koronkiewicz, Dietz, Siebert, May - Fritz, Sontheimer - Risse, Philipp, Lankford - Meißner. Bank: folgt

Viktoria Köln musste derweil eine Hiobsbotschaft verkraften: Beim Auswärtsspiel an der Hafenstraße ist die etatmäßige Nummer eins Ben Voll zum Zuschauen verdammt.Er hat sich eine Lebensmittelvergiftung zugezogen. Neben Voll muss Kölns Trainer Olaf Janßen in Essen auch auf den gesperrten Christoph Greger sowie die verletzten Spieler Jeremias Lorch (Kreuzbandriss), Luca Marseiler (Sprunggelenk) und Andre Becker (Innenbandanriss) verzichten.