3. Liga: MSV-Zahlen - Insolvenz kein Thema – Grlic wird noch bezahlt

Am Mittwoch hat der MSV Duisburg seine Finanz-Bilanz für das Geschäftsjahr 2020/2021 vorgelegt. Präsident Ingo Wald blickt entspannter in die Zukunft als noch vor einiger Zeit.

Der MSV Duisburg ist dahingehend zwar nur einer von vielen Vereinen. Doch die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben den wirtschaftlich angeschlagenen Klub durchaus hart getroffen. 18 der 20 Heimspiele aus der Saison 2020/21 mussten ohne Zuschauer stattfinden, auch Sponsorenerlöse fehlten demnach in dieser Zeit.

Auf diese wichtigen Gelder kann der Verein zwar nun wieder zählen. Mit Blick auf die Verluste musste der MSV jedoch ein ganzes Bündel von Sondermaßnahmen umsetzen, die sich vorwiegend in den sonstigen betrieblichen Erträgen widerspiegeln. Dazu zählte vornehmlich die liquiditätsneutrale Übertragung von Teilen der Vermarktungsrechte in die neu gegründete MSV Duisburg Vermarktungsgesellschaft mbH & Co. KG als 100prozentige Tochter des MSV Duisburg GmbH & Co. KGaA in Höhe von 11,8 Millionen Euro. Darüber hinaus sind dem MSV Corona-Fördermittel in Höhe von 1,2 Millionen Euro zugegangen.

„Wir haben es geschafft, durch die Bündelung der Maßnahmen einen nachhaltigen Effekt mit mehr Spielraum zu erzielen. Wir werden in der 3. Liga keine schwarzen Zahlen schreiben, konnten das Minus aber deutlich reduzieren. Wir werden weiter rote Zahlen schreiben, aber auf deutlich geringerer Basis als in der Vergangenheit. Das gibt uns viel Zeit und Luft, um den Aufstieg in die zweite Liga zu erreichen. Darum geht’s", erläuterte MSV-Präsident Ingo Wald auf der Bilanz-Pressekonferenz am Mittwochvormittag.

Sein Zusatz: „Die in der 120-jährigen Geschichte geschaffenen Markenwerte können nun auch bilanziell sichtbar gemacht werden." Die erfreuliche Nachricht: Das Eigenkapital der KGaA beläuft sich zum Stichtag 30. Juni 2021 auf 8,7 Millionen Euro, ein Jahr zuvor stand noch ein Minuswert 6,1 Millionen Euro zu Buche.

„Das neue Bilanzbild mit einem positiven Eigenkapital stärkt die Position der KGaA vor allem auch gegenüber Dritten“, sagte Wald, der nun ganz anders mit dem DFB sprechen könne. Hintergrund: Ab der Saison 2023/2024 verschärft der Verband die Vorgaben zur Eigenkapitalauflage deutlich, was saftige Geldstrafen mit sich bringen könnte.

Capellis Kapitalerhöhung lässt Wald ruhiger schlafen

Wald stellte zudem klar, dass die finanziellen Sorgen durch die Pandemie deutlich größer waren, als beim Zwangsabstieg 2013. Eine drohende Insolvenz ist trotz der Verbindlichkeiten im Moment kein Thema mehr. „Wir sind ein bisschen entspannter. Es ist nicht mehr so dramatisch wie im Januar 2021.“ Damals hatte Capelli Sport seine Kapitalanteile an der MSV Duisburg GmbH & Co. KGaA von 10,1 auf 40,1 Prozent erhöht.

Die Abschlüsse müssten allerdings einzeln betrachtet werden. Während der e.V. einen positiven Jahresüberschuss von 1,02 Millionen Euro erwirtschaftet hat (2020: 0,19), liegt das nicht durch Vermögenswerte gedeckte negative Eigenkapital in der Gesamt-Konzernbilanz zum 30.06.2021 weiterhin bei 2,1 Millionen Euro. Immerhin konnte der Minuswert von 7,15 Millionen Euro im Vergleich zu 2020 gesenkt werden.

Erschwerend hinzu kommt, dass neben Ex-Trainer Hagen Schmidt (Vertrag bis 30.06.2023) sogar der ehemalige Sportdirektor Ivica Grlic trotz seines Rücktritts im Februar weiterhin vom MSV Duisburg bezahlt wird und überraschend noch immer vertraglich an den Verein gebunden ist. Wald kann zwar mit Blick auf die finanzielle Situation deutlich ruhiger schlafen als noch vor einiger Zeit. Über die Personalie Grlic wollte der 64-Jährige jedoch nicht zu viele Worte verlieren. Aktuell laufen Gespräche über eine Vertragsabwicklung mit dem ehemaligen Kaderplaner.

Weitere Fakten & Zahlen: Die MSV Duisburg GmbH & Co. KGaA hat die Saison 2020/21 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 12,1 Millionen Euro abgeschlossen. Dieses Ergebnis resultiert aus deutlich erhöhten sonstigen betrieblichen Erlösen in Höhe von 16,6 Millionen Euro, die Umsatzerlöse reduzieren sich hingegen auf 10,6 Millionen Euro.

Die Gesamtleistung beläuft sich demnach auf 27,2 Millionen Euro, der Gesamtaufwand beträgt 15,1 Millionen Euro. Die Mitgliederzahl im Meidericher Spielverein 02 e.V. Duisburg war mit 8.523 Mitgliedern zum 30.06.2021 im Vergleich zum Vorjahr (8.558) auf konstantem Niveau. Zum 30.06.2022 zählte der MSV 8.638 Mitglieder.