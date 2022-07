3. Liga: Das sind die interessantesten Zahlen vor dem Auftakt

Am kommenden Wochenende beginnt die Saison 22/23 in der 3. Liga. Wir haben uns einige interessante und überraschende Zahlen angeschaut.

Jüngste / Älteste Mannschaft

Dass die beiden U23-Teams die jüngsten Mannschaften der Liga stellen, ist keine Überraschung. Nach dem BVB II (21,2) und Freiburg II (21,3) folgt der SC Verl mit einem Durchschnittsalter von 23,0. Etwas überraschend: Dahinter folgt Absteiger Dynamo Dresden mit 23,2. Den ältesten Kader besitzt der 1. FC Saarbrücken mit einem Durchschnittsalter von 27,2. Dahinter die beiden Aufsteiger Elversberg und Oldenburg mit 26,1. Der MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen teilen sich mit 24,5 den elften Platz.

Wettquoten

Schon in einer Trainerumfrage kristallisierte sich der TSV 1860 München als Top-Favorit heraus. So sehen es auch die Buchmacher: Ein Wettportal beziffert die Quoten auf einen Meistertitel der Münchner Löwen auf 6.0. Sprich: Bei einem Euro Einsatz erhält man sechs Euro zurück. Auf den weiteren Plätzen folgen Dynamo Dresden (6.5), der FC Ingolstadt (7.5), Waldhof Mannheim (8.5) und der VfL Osnabrück (9.0). Rot-Weiss Essen rangiert auf Platz acht (13.0), der MSV Duisburg ist auf Platz 15 (45.0). Abgeschlagenes Schlusslicht ist der VfB Oldenburg. Bei einem Euro Einsatz erhält im Falle eines Gewinns 100 Euro.

Drittliga-Erfahrung

Wer hätte das gedacht? Rot-Weiss Essen stellt trotz einiger erfahrener Akteure in Bezug auf die 3. Liga den zweitunerfahrensten Kader in der 3. Liga. Der gesamte RWE-Kader kommt auf bisher 607 Spiele in der 3. Liga. Nur die SpVgg Bayreuth (460) hat weniger. Am erfahrensten ist der SV Meppen mit 2.242 Einsätzen vor Zwickau (2.134) und 1860 München (2104). Der MSV Duisburg ist auf Platz acht (1.254 Spiele).

A-Nationalspieler

Drei Spieler der gesamten dritten Liga sind für ihre Nationalmannschaften im Einsatz. Osnabrücks Benas Satkus ist aktueller A-Nationalspieler Litauens (13 Einsätze), Aues Dimitri Nazarov spielt für Aserbaidschan (45 Spiele, 7 Tore) und Ingolstadts Visar Musliu gehört zum Stammpersonal von Nordmazedonien (42 Spiele, ein Tor).

Marktwerte

Apropos Musliu: Der 27-Jährige hat laut transfermarkt.de mit 800.000 Euro auch den höchsten Marktwert der Spieler abseits der U23-Teams. Den Platz teilt er sich mit seinem Teamkameraden Merlin Röhl (ebenfalls 800.000). Die Top Vier besteht dabei aber aus BVB-II-Spielern mit Jayden Braaf (3 Millionen), Luca Unbehaun (1,5 Millionen), Marcel Lotka (1,3 Millionen) und Abdoulaye Kamara (eine Million). Teuerster Duisburger ist Rolf Feltscher (350.000) auf Rang 63, Essens wertvollster Spieler Thomas Eisfeld (300.000) schafft es nicht in die Top 100.

Teuerste Transfers

Die höchste Transferausgabe hatte der FC Ingolstadt. Er zahlte für die Dienste von Stürmer Pascal Testroet 500.000 Euro an den SV Sandhausen. Von den reinen Drittliga-Klubs zahlten ansonsten nur Dynamo Dresden (200.000 Euro für Jonathan Meier an Mainz 05) und Erzgebirge Aue (50.000 Euro für Linus Rosenlöcher an den 1. FC Nürnberg) Ablösen. Zudem generierten nur vier Spieler bisher Ablösen: Dynamo Dresden erhielt 1,2 Millionen Euro für Ransford-Yeboah Königsdörffer vom Hamburger SV, eine Million Euro für Christoph Daferner vom 1. FC Nürnberg und 100.000 Euro für Morris Schröter von Hansa Rostock. Bei Freiburgs Marvin Pieringer griff die Kaufpflicht für den FC Schalke 04 in Höhe von 500.000 Euro.

Ewige Tabelle

Ewiger Tabellenführer ist der SV Wehen Wiesbaden mit 656 Punkten in 454 Spielen gefolgt vom VfL Osnabrück (585 Punkte). Halle, aktuell Fünfter, kann mit 51 Punkten in der kommenden Saison auf Platz drei klettern. Der MSV Duisburg befindet sich auf Rang 14 (338 Punkte). Von den vier Aufsteigern sind Rot-Weiss Essen, die SpVgg Bayreuth und der VfB Oldenburg vor ihrem ersten Drittligajahr logischerweise noch nicht gelistet.