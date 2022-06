RWE: So reagiert Boss Uhlig auf den Drittliga-Spielplan

Auf diese Veröffentlichung haben die Fans von Rot-Weiss Essen gespannt gewartet. Der Spielplan der Drittliga-Saison 2022/2023 ist raus.

Im Stadion an der Hafenstraße gegen die Spielvereinigung Elversberg, in der SLR-Arena gegen den MSV Duisburg: mit diesen beiden Spielen startet für Rot-Weiss Essen die Drittliga-Saison 2022/2023.

Beim Aufsteiger ist man mit dem Spielplan zufrieden. Marcus Uhlig gegenüber RevierSport: "Ich finde, dass das ein guter, ausgewogener Spielplan ist. Ich gehöre ja zu den Leuten, die immer zuerst hinschauen, gegen wen wir am letzten Spieltag spielen. Da spielen wir gegen Verl daheim. Ich finde es sehr wichtig, wenn man mit einem Heimspiel anfängt und mit einem Heimspiel die Saison beendet."

Wir werden gegen Elversberg sicherlich ein sehr gut gefülltes Stadion haben und dann auch in Duisburg vor vollen Rängen spielen. Das ist ein Derby, das sind Spiele, auf die man sich einfach freut. Toll! Marcus Uhlig

Dass der Startschuss an der Hafenstraße mit einem Duell gegen Elversberg fällt, findet der RWE-Vorstandsboss sehr gut. "Wir fangen gegen einen Mit-Aufsteiger an. Das ist immer eine Chance und ein Risiko. Elversberg ist machbar, aber nicht ungefährlich. Wir hoffen auf eine volle Hafenstraße und einen gelungenen Auftakt", meint Uhlig.

Schon am 2. Spieltag steht dann das Derby beim MSV Duisburg an. "Das ist natürlich ein Spiel, auf das sich alle im Ruhrgebiet freuen. MSV gegen RWE: ich denke, dass das Stadion sehr voll sein wird (lacht)", [url=reviersport.de/fussball/3liga/a562157---duisburg-gegen-vfl-rwe-reagiert-msv-start.html]sagte bereits MSV-Sportchef Ralf Heskamp gegenüber RS[/url]. Diesen Worten kann sich Uhlig eigentlich nur anschließen: "Wir werden gegen Elversberg sicherlich ein sehr gut gefülltes Stadion haben und dann auch in Duisburg vor vollen Rängen spielen. Das ist ein Derby, das sind Spiele, auf die man sich einfach freut. Toll!"