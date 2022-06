3. Liga: BVB II holt Linksverteidiger aus Amsterdam

Der BVB verstärkt seine U23: Prince Aning kommt aus dem Nachwuchs von Ajax Amsterdam und erhält in Dortmund einen Vierjahresvertrag.

Lange hatte man verhandelt, nun ist der Transfer endlich abgeschlossen: Borussia Dortmund verpflichtet Prince Aning für seine U23, der Linksverteidiger kommt von Ajax Amsterdam. Schon im Winter hatten der 18-Jährige und der BVB Gespräche über einen Transfer geführt, was den Ajax-Verantwortlichen allerdings gar nicht passte. Die hätten Prince Aning lieber gehalten - nun aber hat er einen Vierjahresvertrag beim BVB unterschrieben. Die Dortmunder müssen lediglich eine Ausbildungsentschädigung an Ajax zahlen.

"Wir haben uns schon länger in Gesprächen befunden und freuen uns, dass der Transfer geklappt hat", sagt Ingo Preuß, der sportliche Leiter der U23 des BVB. "Prince Aning ist ein außergewöhnlicher Spieler mit einem starken linken Fuß." Prince Aning gilt als technisch beschlagener und dribbelstarker Spieler, in DortmundAnzeige ist er zunächst für die U23 vorgesehen - er könnte mit seinen 18 Jahren aber theoretisch auch noch für die U19 auflaufen.

Drittligastart für BVB II in Wiesbaden

Schon in den kommenden Tagen wird Prince Aning ins Training einsteigen - das Testspiel an diesem Freitagnachmittag gegen Fortuna Düsseldorf II (15 Uhr) kommt damit definitiv zu früh für ihn. Und auch beim Härtetest gegen den Regionalligisten Preußen Münster am Dienstag ist zumindest fraglich, ob er schon mitwirken kann.

Zum Drittliga-Auftakt ist der neue Linksverteidiger aber natürlich fest eingeplant - und der führt die Zweitvertretung des BVB am vorletzten Juli-Wochenende (23.-25.7.) zum SV Wehen Wiesbaden. Zum ersten Heimspiel ist dann eine Woche später der FC Ingolstadt zu Gast, dann geht es unter der Woche zum 1. FC Saarbrücken - bis am 4. Spieltag ein echter Kracher ansteht: Es kommt zum Duell gegen den Aufsteiger Rot-Weiss Essen, den man vor einem Jahr im Aufstiegsrennen in der Regionalliga äußerst knapp hinter sich gelassen hatte.