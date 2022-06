3. Liga: Bayreuth stellt den 6., Erzgebirge Aue den 14. neuen Spieler vor

Zwei Drittligisten haben nochmal nachgelegt. Die Spielvereinigung Bayreuth stellte ihren 6., der FC Erzgebirge Aue gar den 14. Neuzugang vor.

Die Spielvereinigung Bayreuth hat sich mit Moritz Heinrich verstärkt. Der offensiv flexibel einsetzbare Münchner war zuletzt für Drittliga-Absteiger Würzburger Kickers am Ball und bestritt in der Abstiegsssaison der Kickers 22 Partien.

Der Mittelfeldspieler kann mit seinen erst 24 Jahren bereits auf jede Menge Erfahrung zurückblicken: Insgesamt 129 Mal (13 Treffer) schnürte er in den vergangenen fünf Jahren seine Schuhe in der 3. Liga. Im zarten Alter von nur sieben Jahren wechselte er von seinem Heimatverein TSV Neubiberg zum TSV 1860 München, durchlief dort alle Nachwuchsmannschaften, erhielt direkt auch einen Profivertrag. Im Jahr eins von Investor Hasan Ismaik war ihm allerdings keine Spielzeit in der ersten Mannschaft vergönnt. Sein Weg führte erst zu Preußen Münster, dann nach Unterhaching, Würzburg und schließlich ist er in Bayreuth gelandet.

Moritz Heinirch ist nach Erol Zejnullahu (Berliner AK), Tim Latteier (1. FC Nürnberg), Martin Thomann (FC Schweinfurt 05), Patrick Scheder (FC Carl Zeiss Jena) und Luke Hemmerich (SC Preußen Münster) der sechste Neuzugang für die Spielvereinigung Bayreuth.

Ähnlich wie beim Drittliga-Aufsteiger Bayreuth schreitet die Kaderplanung auch bei Zweitliga-Absteiger FC Erzgebirge Aue weiter voran. Ab sofort gehört Außenverteidiger Marco Schikora (27) zur Mannschaft von FCE-Chefcoach Timo Rost. Er kommt vom FSV Zwickau und bringt die Erfahrung von 63 Drittligaspielen und 185 Regionalliga-Begegnungen mit.

Aue-Zugänge im Überblick: Marco Schikora, Steffen Nkansah (beide FSV Zwickau), Linus Rosenlöcher (1. FC Nürnberg), Marvin Stefaniak (Würzburger Kickers), Alexander Sorge, Nico Gorzel (beide Türkgücü München), Korbinian Burger (1. FC Magdeburg), Felix Göttlicher (Unterhaching), Tim Danhof, Ivan Knezevic (beide Bayreuth). Lukas Sedlak (Carl Zeiss Jena), Elias Huth (Kaiserslautern).

Bei den Veilchen erhielt der im niedersächsischen Stadthagen geborene Abwehrspieler einen Kontrakt bis 30. Juni 2024 plus Option. Zur Neuverpflichtung von Marco Schikora, der in der vergangenen Saison 31 Mal für Zwickau zum Einsatz kam, sagt Aue-Präsident Helge Leonhardt: "Marco hatte mehrere Optionen bezüglich seiner sportlichen Zukunft. Am Ende fiel seine Entscheidung pro Aue. Das freut uns natürlich sehr. Vorige Woche fand ein sehr persönliches und konstruktives Gespräch statt und Marco konnte sich unser Stadion samt Infrastruktur ausführlich anschauen. Das hat sicherlich zu seiner Entscheidung mit beigetragen."