3. Liga: Aue holt Leistungsträger von Liga-Konkurrenz - Nazarov-Zukunft geklärt

Der FC Erzgebirge Aue ist nochmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden und hat einen Konkurrenten geschwächt.

Der FC Erzgebirge Aue vermeldete für die neue Saison in der 3. Liga einen weiteren und damit seinen nunmehr achten Neuzugang.

Steffen Nkansah (26) hat bei den Lila-Weißen einen bis Juni 2024 laufenden Vertrag unterzeichnet. Der in Münster geborene Abwehrspieler ist 1,88 Meter groß und stand zuletzt beim künftigen Drittliga- und Lokalrivalen FSV Zwickau unter Vertrag, davor bei Eintracht Braunschweig. Insgesamt kommt Nkansah auf 111 Einsätze in der 3. Liga.

Zur Verpflichtung von Nkansah, der in Zwickau ein Leistungsträger war, sagt Aue-Trainer Timo Rost: "Mit Steffen haben wir einen sehr erfahrenen Innenverteidiger dazubekommen. Er verfügt trotz seiner Größe über ein gutes Tempo und eine starke Zweikampfführung. Mit ihm haben wir jetzt drei erfahrene Spieler für die Innenverteidigung und mit Göttlicher und Lang zwei junge hungrige. Was das defensive Zentrum angeht, sind wir damit sehr ordentlich aufgestellt."

Und Zugang Nummer zehn folgt sofort hinterher: Verteidiger Korbinian Burger wurde von den Veilchen bis Ende Juni 2024 plus Option vertraglich gebunden. Der 27-Jährige kommt vom 1. FC Magdeburg nach Aue. In seiner Vita stehen 91 Spiele in der 3. Liga. Timo Rost: "Er ist in der Defensive universell einsetzbar, kann ein hohes Tempo gehen und besitzt einen starken linken Fuß. Das alles hat Korbinian in Magdeburg schon bewiesen. Die Liga ist für ihn also kein Neuland."

Dmitri Nazarov spielt seit 2016 für Erzgebirge Aue und erzielte 38 Tore in 183 Spielen für den FCE.

Und noch eine weitere Personalie aus dem Vogtland: Der FC Erzgebirge Aue geht mit Dimitri Nazarov in die neue Saison der 3. Liga. Der 32-jährige Stürmer hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. Zudem enthält der Kontrakt eine Option. FCE-Präsident Helge Leonhardt: "Die Vertragsverlängerung mit Dimitrij war einer der wichtigsten Punkte in unserer Kaderplanung. Dima besitzt eine hohe fußballerische Qualität. Er hat Herz und Verstand und beweist damit eine ehrliche Loyalität zum Verein. Wir sind sehr froh, weiter auf ihn zählen zu können."