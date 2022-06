RWE: 130 Drittliga- und 40-Zweitligaspiele! Nächster Neuer ist da

Rot-Weiss Essen hat nach Ron Berlinski und Meiko Sponsel seinen dritten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt.

Rot-Weiss Essen verstärkt sich für die kommende Drittliga-Saison mit dem zentralen Mittelfeldspieler Björn Rother. RevierSport hatte von dem RWE-Interesse am 130-maligen Dritt- und 40-fachen Zweitligaspieler bereits berichtet. Nun ist der Deal fix.

Der 25-Jährige, der vor allem als Sechser zum Einsatz kommt, unterschrieb an der Hafenstraße einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 und lief zuletzt für Hansa Rostock in der 2. Bundesliga auf. Hier kam er in der Saison 2021/2022 auf 14 Einsätze über 585 Spielminuten.

Björn Rother stammt aus der Jugendabteilung von Bayer 04 Leverkusen. Seine ersten Schritte im Profibereich machte der gebürtige Rheinländer beim SV Werder Bremen, ehe er 2017 zum 1. FC Magdeburg wechselte. Mit dem FCM schaffte Rother den Sprung in die 2. Bundesliga. Zwischen 2020 und 2022 war der 1,85 Meter große Mittelfeldspieler für Hansa Rostock am Ball, auch hier zählte er zum Stammpersonal der Aufstiegssaison. Insgesamt kommt Rother auf 130 Drittliga- sowie 40 Zweitligaspiele, in denen er insgesamt neunmal traf.

Björn Rother:"Ich wollte unbedingt weiter für einen Traditionsverein spielen und freue mich daher sehr, dass ich jetzt bei RWE bin. In der 3. Liga habe ich schon einige Spiele absolviert und weiß deshalb, worauf es in dieser Liga ankommt. Ich bin davon überzeugt, dass ich diesem großen Verein weiterhelfen kann und werde alles raushauen, um Rot-Weiss Essen im Profifußball zu etablieren."

"Mit Björn Rother bekommen wir den Spielertypen, nach dem wir gezielt gesucht haben und den wir so bislang noch nicht im Kader haben. Mit seinen 25 Jahren hat er seine Qualität schon in zahlreichen Zweit- und Drittligaspielen unter Beweis gestellt. Zudem weiß er wegen seiner vorherigen Stationen in Magdeburg und Rostock genau, welche Tugenden gerade bei Traditionsvereinen gefordert sind. Wir sind überzeugt davon, dass Björn gut zu uns passt und freuen uns, dass er bei uns ist", RWE Sportdirektor Jörn Nowak.

"Björn Rother ist ein sehr zweikampstarker Sechser, der vorwegmarschiert und keine Angst hat, dem Gegner auch mal weh zu tun. Zudem verfügt er über große Mentalität und Laufstärke und hält damit seinen Mitspielern immer wieder den Rücken frei. Er wird unserem Spiel sehr gut tun", ergänzt RWE-Cheftrainer Christoph Dabrowski.

Aktuell stehen 29 Spieler bei Rot-Weiss Essen für die kommende Saison unter Vertrag.

Der Kader 2022/23 - Stand: 11. Juni 2022:

Tor: Jakob Golz, Raphael Koczor

Abwehr: Daniel Heber, José-Enrique Ríos Alonso, Felix Herzenbruch, Mustafa Kourouma, Michel Niemeyer, Sascha Voelcke, Sandro Plechaty, Yannick Langesberg, Felix Bastians, Nico Haiduk (eigene U19), Meiko Sponsel (1. FC Köln, ausgeliehen)

Mittelfeld: Felix Schlüsselburg, Fabian Rüth, Nils Kaiser, Luca Dürholtz, Thomas Eisfeld, Cedric Harenbrock, Erolind Krasniqi, Kevin Holzweiler, Felix Heim, Oguzhan Kefkir, Niklas Tarnat, Björn Rother (Hansa Rostock.

Angriff: Ron Berlinski (SC Verl), Simon Engelmann, Isaiah Young, Timur Mehmet Kesim (eigene U19)