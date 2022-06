RWE: Fix! Vincent Wagner verlässt die Hafenstraße

Rot-Weiss Essen verliert ein großes Trainer-Talent. Vincent Wagner, der tolle Arbeit mit der RWE U19-Mannschaft leistete, verlässt die Hafenstraße.

Am 2. Juni 2022 hatte RevierSport vom Interesse der TSG Hoffenheim an Vincent Wagner berichtet. Dieser soll U23-Trainer der Regionalligamannschaft des Bundesligisten werden.

Das "soll", kann nun getrost gestrichen werden. Der 36-Jährige wird neuer TSG Hoffenheim U23-Coach. Das haben am Dienstagabend sowohl RWE als auch der Klub aus Sinsheim bestätigt.

Vincent Wagner - als Trainer: FC Kray U19: 2014 bis 2017 VfL Bochum U19 Co-Trainer: Juli 2017 bis Oktober 2017 VfL Bochum Profis Co-Trainer: Oktober 2017 bis Februar 2018 MSV Duisburg U14: 2018/2019 MSV Duisburg U15: 2019 bis 2021 Rot-Weiss Essen U19: seit dem 1. Juli 2021 Ergänzung: An den letzten beiden Regionalliga-Spieltagen 2021/2022 gehörte Wagner zum RWE-Trainerteam und hatte auch seinen Anteil am Essener Aufstieg in die 3. Liga.

Wagner, der seit Sommer 2019 als Sport- und Geschichts-Lehrer am Leibniz-Gymnasium in Essen-Altenessen unterrichtet, wird seinen Job aufgeben und mit seiner Familie in den Kraichgau ziehen. Hier wird er in Zukunft mit Jens Rasiejewski, dem Nachwuchschef der Hoffenheimer, zusammenarbeiten. "Bei ihm habe ich Ebenen des Fußballs kennengelernt, die mir vorher als Spieler nicht so geläufig waren. Ich würde behaupten, dass ich durch ihn den Fußball jetzt noch ein bisschen mehr verstehe", sagte der gebürtige Nordhausener Wagner einst im DFB-Interview. 2007 wechselte Wagner als Spieler aus Schwerin nach Essen und war 15 Jahre in der Ruhrmetropole zuhause. Nun geht es für ihn und seine Familie in den Süden der Bundesrepublik.