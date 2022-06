3. Liga: Liga-Neuling präsentiert zwei Zugänge mit Zweitliga-Erfahrung

In der 3. Liga planen die 20 Klubs weiter fleißig die neue Saison 2022/2023. Ein Liga-Neuling präsentierte eine doppelte Verstärkung, die Erfahrung aus der 2. Bundesliga mitbringt.

Der FC Erzgebirge Aue hat den Abwehrspieler Linus Rosenlöcher vom 1. FC Nürnberg verpflichtet. Der 21-jährige Abwehrspieler unterschrieb bei den Veilchen einen Zweijahres-Vertrag.

Rosenlöcher wurde im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Nürnberg ausgebildet und gab im Januar 2021 sein Profidebüt für die Nürnberger. Er kommt auf fünf Einsätze in der 2. Bundesliga. Im Januar 2022 wechselte er bis zum Saisonende auf Leihbasis zum dänischen Zweitligisten Esbjerg fB.

"Wir haben mit Linus Rosenlöcher einen top-ausgebildeten U23-Spieler für die linke Seite dazugewonnen. Linus hat eine gute Dynamik und einen guten linken Fuß. Wir freuen uns, dass das geklappt hat", sagt Erzgebirge-Trainer Timo Rost.

Linus Rosenlöcher ist nach Felix Göttlicher, Alexander Sorge und Marvin Stefaniak der vierte Neuzugang bei den Veilchen.

Stefaniak wurde nämlich am vergangenen Wochenende auch als Aue-Zugang präsentiert. Zuletzt stand der Offensivspieler bei den Würzburger Kickers unter Vertrag. Stefaniak wechselte 2017 von Dynamo Dresden zum VfL Wolfsburg. Nach mehreren Leihstationen unterschrieb er im Januar 2022 bei den Würzburger Kickers. Für die Bayern absolvierte er in der Rückrunde 14 Punktspiele. Er kommt in seiner Karriere auf insgesamt 102 Einsätze in der 3. und 61 Spiele in der 2. Liga.

"Ich freue mich sehr, dass wir Marvin Stefaniak verpflichten konnten. In der Vergangenheit habe ich gerne auch mit Spielern gearbeitet, deren Karriere nicht immer wunschgemäß verlief, die aber auf dem Spielfeld den Unterschied ausmachen können. Deshalb freue ich mich, dass wir einen technisch sehr versierten Spieler dazubekommen, der viel Erfahrung hat, auch was die 3. Liga betrifft", sagt Aue-Coach Rost zu dieser Verpflichtung.