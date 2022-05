Am kommenden Samstag wird entschieden, wer Rot-Weiss Essen, dem SV Elversberg und der SpVgg Bayreuth in die 3. Liga folgt. Diese Mannschaft ist auf einem guten Weg.

Der VfB Oldenburg hat einen wichtigen Schritt gemacht, um den Aufstieg in die 3. Liga zu schaffen. Der Meister der Regionalliga Nord setzte sich im Hinspiel beim BFC Dynamo mit 2:0 durch und steht somit kurz vor einem Aufstieg in die 3. Liga. Mann des Spiels war Robert Zietarski, der mit zwei Kopfballtoren (27./78. Minute) für eine hervorragende Ausgangslage der Norddeutschen für das Rückspiel in einer Woche sorgte.

Für zwei Oldenburger gibt es dabei große Chancen, in der kommenden Saison wieder an der Essener Hafenstraße zu spielen. Mit Kai Wegner und Ayodele Adetula stehen zwei ehemalige Essener beim VfB unter Vertrag.

„Es ist gerade erst Halbzeit, wenn auch mit einem Scheiß-Ergebnis“, drückte sich BFC-Trainer Christian Benbennek nach der Partie drastisch aus. „Wir sind nicht so weit gekommen, dass wir jetzt sagen ,Okay, das war es'. Oldenburg hat jetzt aber die besseren Karten“, merkte Benbennek an.

Adetula wechselte im Juli 2019 von Eintracht Braunschweig an die Essener Hafenstraße. Dort kam er insgesamt auf 21 Einsätze, bei denen er fünf Tore selbst erziele konnte und zwei weitere auflegte. Im Oktober 2020 verließ er die Bergeborbecker und schloss sich dem VfB Oldenburg an. Dort gelangen ihm in der laufenden Saison in 27 Einsätzen zehn Tore und 15 Assists.

Damit das Rückspiel in Oldenburg am kommenden Samstag (14 Uhr, MagentaSport) stattfinden kann, muss der BFC Dynamo bis zum 1. Juni beim DFB als Lizenzauflage eine Bürgschaft in Höhe von 900 000 Euro hinterlegen. Bislang konnten die Berliner 720 000 Euro zusammenbringen. Aber auch Oldenburg ist nicht frei von Auflagen. Die Niedersachsen müssen ebenfalls bis zum 1.6. dem DFB ein drittliga-taugliches Ausweichstadion benennen, da das heimische Marschwegstadion keine Flutlichtanlage und Rasenheizung hat. mit dpa

Wegner kam am letzten Tag der Transferperiode im Januar 2019. Der Oldenburger Kapitän kam auf acht Einsätze (zwei Tore, zwei Vorlagen) im Rot-Weissen Trikot. Sein Vertrag wurde im Anschluss an die Saison 18/19 nicht mehr verlängert.