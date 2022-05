MSV Duisburg: "Es geht um Reputation - wollen die Saison erfolgreich abschließen"

Der MSV Duisburg spielt am Samstag (13.30 Uhr) in der 3. Liga im Stadion des SC Paderborn gegen den SC Verl. Trainer Torsten Ziegner betont die Wichtigkeit der Partie.

1100 Gästefans werden den MSV Duisburg nach Paderborn begleiten. Während es für die Meidericher, die am vergangenen Wochenende den Klassenerhalt perfekt machten, tabellarisch um nichts mehr geht, will der SC Verl mit einem Sieg die Klasse unbedingt halten.

"Es ist doch schön, dass es in diesem Spiel um etwas geht. Und ich betone hier: Es ist nicht nur ein wichtiges Spiel für den SC Verl. Auch uns geht es immer um Reputation, um das Auftreten, keiner kann sich zurücklehnen. Wir stehen keinem anderen Verein in der Verantwortung, aber dem MSV, unseren Fans schon", betont Neu-Trainer Torsten Ziegner. Auch Ziegner weiß, dass sich die Verler mit Viktoria Berlin um den letzten freien Platz in der 3. Liga duellieren.

Nach dem Klassenerhalt gab der Duisburger Coach seinen Schützlingen bis einschließlich Dienstag frei. Seit Mittwoch haben 19 Feldspieler und zwei Torhüter das Training für das Saisonfinale in Paderborn aufgenommen.

"Ich habe aktuell wirklich nichts zu bemängeln. Die Einstellung stimmt in den Einheiten. Man merkt, dass jeder spielen will. Ich muss mir schon Gedanken machen, wer am Samstag startet", lobt Ziegner das Team.

Dass der SC Verl auf einen MSV treffen könnte, der vielleicht die Saison im Kopf schon beendet hat, dagegen wehrt sich Ziegner vehement. "Es begleiten uns über 1000 Fans nach Paderborn. Nochmal: Wir wollen jedes Training, jedes Spiel Vollgas geben. Das sehe ich als unsere Pflicht an! Wir wollen die Saison erfolgreich abschließen und das geht nur mit einem Sieg."