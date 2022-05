"Ehrenmann": Ex-Duisburger in der 3. Liga für Fairplay-Aktion gefeiert

Fairplay-Aktion des Ex-Duisburgers Max Jansen: Der Profi des FSV Zwickau gab ein Schwalbe zu und nahm damit eine Elfmeter-Rücknahme in Kauf.

Während der MSV Duisburg am Wochenende den Klassenerhalt sicherte, machte ein Ex-Profi der Zebras im Parallelspiel zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem FSV Zwickau (1:1) mit einer Fairplay-Aktion auf sich aufmerksam.

Max Jansen, der bis zum vergangenen Sommer für zwei Saisons das MSV-Trikot trug (45 Pflichtspiele, ein Tor/eine Vorlage) und nun für Zwickau spielt, zeigte sich sportsmännisch und gab einen geschundenen Elfmeter zu. "Max hat ohne Frage wie ein Ehrenmann gehandelt", lobte Uwe Koschinat, Trainer des Gegners aus Saarbrücken, auf der anschließenden Pressekonferenz.

Was passiert war: Kurz nach der Halbzeit lieferte sich Jansen ein Laufduell mit Gegenspieler Lukas Boeder. Im Strafraum ging der 28-Jährige zu Boden, Schiedsrichter Alexander Sather zeigte auf den Elfmeterpunkt. Doch kurz darauf zog er seine Entscheidung zurück. Denn Jansen hatte seine Schwalbe im Gespräch mit dem Unparteiischen zugegeben.

"Mein erster Gedanke war: Geil, er ist drauf reingefallen", erklärte der gebürtige Dattelner nach Abpfiff bei Magenta Sport. "Im zweiten Gedanken habe ich mich aber dazu entschieden, ein fairer Sportsmann zu sein und das geradezurücken."

Bemerkenswert: Der FSV lag zu diesem Zeitpunkt zurück, hätte mit dem Elfmeter die große Chance auf den Ausgleich gehabt. "In dem Moment ist es für einen Trainer natürlich schwierig, wenn man am Ausgleich schnuppert", sagte sein Trainer Joe Enochs. "Aber im Nachhinein bin ich froh, dass er die Situation so ehrlich gelöst und damit genau das Richtige gemacht hat, denn es ist schon schwer genug für den Schiedsrichter. Hut ab vor Max."

Das war aller Ehren wert von Max. Lukas Boeder, Gegenspieler

Auch Gegenspieler Boeder sprach Jansen ein Kompliment aus. Er sei zunächst schockiert gewesen, "ich war über einen Meter von Max entfernt und hatte mit ihm und den Ball ja fast gar nichts zu tun, und deswegen habe ich als erstes auch nur gelacht, als er fiel", erklärte Boeder, der in der Saison 2019/20 gemeinsam mit Jansen für Duisburg spielte. "Das war aller Ehren wert von Max."

Und im Endeffekt kam der FSV auch ohne den Elfmeter noch zum Ausgleich. Wobei: Die sportliche Bedeutung der Partie hielt sich für die Zwickauer ohnehin in Grenzen, den Klassenerhalt haben sie bereits sicher. Ob er andernfalls genauso gehandelt hätte? "Definitiv nicht", gab Jansen erneut ehrlich zu.