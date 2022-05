3. Liga: Nazi-Eklat bei Lautern-Gastspiel bei Viktoria Köln

Einige Anhänger des 1. FC Kaiserslautern haben beim Gastspiel bei Viktoria Köln für einen Eklat gesorgt.

Zuerst zum Sportlichen: Moritz Fritz und David Philipp schossen den FC Viktoria Köln in der 3. Liga am vorletzten Spieltag mit ihren Treffern zum endgültigen Klassenerhalt. Der Gegner aus Kaiserslautern kann den direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga nach der Pleite abhaken.

Die Lauterer müssen in die Relegation, hier geht es gegen Dynamo Dresden um den Aufstieg. Das Hinspiel findet am 20. Mai (20:30 Uhr) auf dem Betzenberg statt. Vier Tage später (24. Mai, 20:30 Uhr) kommt es zum zweiten Duell in Dresden. Der FCK hat bis zum Hinspiel etwas Zeit durchzuatmen, denn der letzte Spieltag findet für die Lauterer nach dem Rückzug von Türkgücü München nicht statt, daher geht es ausgeruht in die Relegation.

Es wird auch ein Treffen der Fans, die ihre Klubs gerne leidenschaftlich und in großer Anzahl unterstützen. Einige wenige haben sich aber in Köln komplett daneben benommen.

6000 Lautern-Fans waren in die Domstadt gereist, viele zündeten Pyro-Technik, einige wenige fielen durch skandalöse Nazirufe auf. Die Polizei Köln stellte nach den 90 Minuten fest: "Beim Fußballspiel zwischen dem FC Viktoria Köln und dem 1. FC Kaiserslautern zündeten Störer aus dem Gästebereich zu Spielbeginn und während der ersten Halbzeit mehrere Knallkörper und bengalische Feuer. Einsatzkräfte leiteten Ermittlungen ein und fertigten Strafanzeigen. Vier Anhänger der Gästemannschaft erhielten während des Fußballspiels einen Stadionverweis, nachdem sie lautstark rechtsextremistische Parolen gerufen hatten. Einsatzkräfte leiteten Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Volksverhetzung ein."