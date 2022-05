BVB II: Maaßen zufrieden, aber es gibt einen Kritikpunkt

35 von 36 Partien hat der BVB II in der 3. Liga absolviert. Trainer Enrico Maaßen zieht ein Fazit zum ersten Drittliga-Jahr.

Das erste Drittliga-Jahr der Zweitvertretung von Borussia Dortmund neigt sich dem Ende zu. Einen Spieltag vor Schluss steht der Aufsteiger auf dem achten Tabellenplatz. Das Team von Trainer Enrico Maaßen ist damit der bestplatzierte Liganeuling.

Nach der 1:2-Niederlage gegen den SC Verl zog der Trainer ein Fazit zur gespielten Saison: „Ich glaube, es war eine super intensive Saison. Wir hatten nur eine kurze Pause nach der intensiven letzten Spielzeit. Die Jungs haben das aber super gemacht. Wir haben sehr früh den Klassenerhalt geschafft und in der Hinrunde viele echt spektakuläre Spiele gezeigt. Auch in der Rückrunde haben wir das ein oder andere tolle Spiel, unter anderem gegen Kaiserslautern, gemacht. Immer wieder haben wir große Veränderungen in der Mannschaft vornehmen müssen. Aber es ist natürlich auch schön, wenn der ein oder andere dann oben eine Chance bekommt oder auch die jungen Spieler schon früh eingebaut werden können, um den nächsten Step zu gehen.“

Auswärts stark, zuhause schwach

Einen Kritikpunkt äußerte der Coach dennoch: „In Summe muss man sagen, die Heimbilanz hätte ein bisschen positiver ausfallen können. Aber auswärts sind wir das drittbeste Team.“ Tatsächlich steht die Dortmunder U23 in der Heimtabelle nur auf Platz 17. In 18 Spielen vor heimischer Kulisse konnten nur 18 Punkte geholt werden. Vier Siege, sechs Unentschieden und acht Niederlagen, sowie ein Torverhältnis von 17:19 sind ausbaufähig. Dafür lief es in der Fremde umso besser. 31 Punkte wurden auf fremden Plätzen eingefahren, zehn von 17 Spielen gewonnen. Nur Meister Magdeburg und Aufstiegskandidat Eintracht Braunschweig stehen in der Auswärtstabelle besser da.

„Ich denke, dass wir ein tolles erstes Jahr gespielt haben. Jetzt haben wir noch ein Spiel, vor ausverkauftem Haus in München. Das wird sicherlich nochmal ein Highlight“, sagt Maaßen zusammenfassend.

Kader nächste Saison vergrößern

Für die kommende Saison hat der 38-Jährige einen Wunsch: einen größeren Kader. „Wir haben die Situation, dass wir eine lange Länderspielpause haben, wo viele dann natürlich bei der ersten Mannschaft mittrainieren werden. Wir brauchen aber auch eine große Gruppe. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir eine gute Kadergröße haben werden“, erklärt der Coach.

Mit Marcel Lotka, Bjarne Pudel, Can Özkan und Rückkehrer Michael Eberwein stehen bereits vier Neuzugänge für die kommende Spielzeit fest. Lennard Maloney (FC Heidenheim), Richmond Tachie (SC Paderborn) und Christian Viet (St. Pauli) werden das Team hingegen verlassen.