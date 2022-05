Kaiserslautern in Köln: Bis zu 8000 Fans - offiziell nur 3000 Auswärtskarten

In diesen traurigen Zeiten sollte man mit solchen Begrifflichkeiten vorsichtig sein - aber: in diesem Fall steht wirklich eine Fan-"Invasion" aus Kaiserslautern nach Köln bevor.

Am Sonntag kommt es in der 3. Liga zum Duell Viktoria Köln gegen den 1. FC Kaiserslautern. Das Spiel findet zwar in Köln-Höhenberg statt, doch gefühlt wird es ein Heimspiel für die "Roten Teufel".

Obwohl für den offiziellen Gästeblock in Köln nur rund 3.300 Karten an Kaiserslautern gingen, rechnet der 1. FCK mit 7.000 bis 8.000 Lautern-Fans im Stadion "Sportpark Höhenberg". Im November 2019 konnte die Viktoria bislang die größte Kulisse in der 3. Liga begrüßen: 6437 Fans kamen gegen - den 1. FC Kaiserslautern. Diese Marke wird am Sonntag auf jeden Fall gebrochen. Gut möglich, dass das Spiel mit 10.000 Zuschauern auch ausverkauft sein wird. Bleibt nur abzuwarten, ob auch auf alle Lautern-Fans ins Stadion gelangen.

"Ich bekomme noch immer Gänsehaut, wenn ich an unsere Fans denke und wie sehr sie uns in den letzten Spielen unterstützt haben. Ohne sie würden wir nicht da stehen, wo wir sind", sagt Marco Antwerpen vor dem Spiel bei seinem Ex-Klub.

Der 50-Jährige ergänzt: "Wir möchten den Fans am Sonntag wieder etwas zurückgeben. Wir wollen das Spiel gewinnen. Es ist immer noch möglich, dass wir unser Ziel erreichen – wenn nötig auch über zwei zusätzliche Spiele. Wir werden eine schlagkräftige Mannschaft aufstellen und das Spiel kämpferisch angehen."

Kaiserslautern muss sein letztes Saisonspiel unbedingt siegreich bestreiten und darauf hoffen, dass 1860 München noch einmal patzt und Lautern nicht auf Platz vier schießt. Aber auch Viktoria Köln muss noch punkten, um den Klassenerhalt zu sichern. Spannung pur am Sonntag im "Sportpark Höhenberg".