3. Liga: Zwickau verliert Stammspieler an RL-Nord-Topklub

Der FSV Zwickau muss am Ende der Saison einen seiner besten Spieler ziehen lassen. Ihn zieht es in die Regionalliga Nord.

Marius Hauptmann verlässt den FSV Zwickau nach drei Jahren und schließt sich dem hoch ambitionierten Nord-Regionalligisten VfB Lübeck an. Zuvor hatte der VfB schon Fortuna Kölns Kapitän Jannik Löhden verpflichtet.

Hauptmann bestritt in dieser Saison 27 Partien für Zwickau und gehörte zu den auffälligsten Akteuren im Team von Trainer Jo Enochs. Der 22-jährige Hauptmann ist für die rechte Außenbahn eingeplant und unterschrieb beim VfB einen für die Regionalliga und die 3. Liga gültigen Zwei-Jahres-Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

Hauptmann ist in Frechen geboren und in Dresden aufgewachsen. Vater Ralf (Bundesliga-Profi in Dresden und Köln) und Bruder Niklas (aktuell beim 1. FC Köln) sind ebenfalls Fußball-Profis. Nach Anfängen beim SC Borea Dresden durchlief Hauptmann die gesamte Jugend bei Dynamo Dresden und schaffte dort auch den Sprung in den Profi-Kader. Ein Einsatz in der 2. Bundesliga steht aus dieser Zeit bereits in seiner Vita. 2019 wechselte er zum Drittligisten FSV Zwickau, wo er auch in der laufenden Saison regelmäßig zum Einsatz kommt. Insgesamt absolvierte er bislang 62 Drittliga-Spiele (3 Tore). Er kam dabei meist als rechter Verteidiger zum Einsatz, kann aber auch die offensive Rolle auf der Außenbahn spielen.

"Es hat mich beeindruckt, dass sich der VfB so frühzeitig um mich bemüht hat. Sebastian Harms und der Trainer haben mir in guten Gesprächen sofort vermittelt, dass man im nächsten Jahr angreifen möchte. Ich möchte gerne dazu beitragen, den Verein in die 3. Liga zu bringen, wo er aus meiner Sicht hingehört. Zudem hat mir die hohe Lebensqualität, die Lübeck bietet, die Entscheidung erleichtert, diese neue Herausforderung anzunehmen. Das Stadion hat mir schon in der letzten Saison gut gefallen und ich freue mich darauf, die Lohmühle bald auch mit den begeisterungsfähigen Fans erleben zu dürfen", erklärt Hauptmann seinen Wechsel.