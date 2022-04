Noch nie hat eine U23 von Borussia Dortmund vor einer so großen Kulisse gespielt wie kommenden Samstag. Die Zweitvertretung des BVB reist zum 1. FC Kaiserslautern.

Stand Freitag, 13 Uhr, wurden bereits 47.891 Karten für das Drittligaspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und der Zweitvertretung von Borussia Dortmund (Samstag, 14 Uhr, Magenta/WDR/RS-Ticker) verkauft. Vor so vielen Zuschauern hat eine U23 des BVB noch nie gespielt.

Die Kulisse vom letzten FCK-Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken – mit 46.895 Zuschauern die zweitgrößte in der Gesichte der 3. Liga – wird also übertroffen. Anders als im Derby gibt es nämlich keine Pufferzone im Gästeblock.

„Das wird ein großes Erlebnis, dafür spielen wir Fußball“, wird BVB-Torwart Luca Unbehaun von den vereinseigenen Medien zitiert.

Der Betzenberg ist zum zweiten Mal ausverkauft, das macht uns stolz FCK-Trainer Marco Antwerpen

Der Zuschauerrekord in der 3. Liga wurde am 23. Mai 2009 bei der Partie Fortuna Düsseldorf gegen Werder Bremen II (1:0) aufgestellt: 50.095 Zuschauer.

Zugegeben, der Großteil der Zuschauer kommt nicht wegen den Schwarz-Gelben ins Fritz-Walter-Stadion sondern wegen dem FCK. Für die Pfälzer ist es nicht nur das letzte Heimspiel der Saison, sondern die vorletzte Chance, um im Aufstiegsrennen zu punkten. Aktuell steht Lautern mit 63 Zählern auf dem zweiten Platz, Verfolger Eintracht Braunschweig (Freitag, 19 Uhr zu Hause gegen den bereits aufgestiegenen Tabellenführer Magdeburg) hat 61 Punkte, allerdings ein Spiel weniger absolviert. Am letzten Spieltag hat der FCK spielfrei.

"Das Heimspiel morgen steht im Vordergrund", sagte FCK-Trainer Marco Antwerpen auf der Pressekonferenz und betonte: "Der Betzenberg ist zum zweiten Mal ausverkauft, das macht uns stolz. Die Spieler fühlen diese Stimmung und dementsprechend wollen wir wieder die drei Punkte holen, uns zuhause wie schon in der Vergangenheit auch gegen Dortmund wieder wie ein richtiges Spitzenteam präsentieren. Wichtig ist, wo du am 38. Spieltag in der Tabelle stehst."

Für den BVB II geht es am Samstag lediglich noch darum, den neunten Tabellenplatz zu verteidigen und den vereinseigenen Punkterekord in der 3. Liga auszubauen, der vergangene Woche eingestellt wurde (46 Punkte).

Dortmunds Trainer Enrico Maaßen muss am Samstag auf Marco Hober (Gelbsperre) sowie die verletzten Offensivspieler Marco Pasalic und Moritz Broschinski verzichten. Bei Kaiserslautern fehlt der rotgesperrte Kevin Kraus.