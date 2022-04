MSV Duisburg: Diesem Top-Trio droht Sperre im Saison-Endspurt

Für den MSV Duisburg zählt im Abstiegskampf jedes Spiel. Auf der Zielgeraden der Saison kann es aber zu Sperren von drei wichtigen Personalien kommen.

Der MSV Duisburg hat sich mit dem wichtigen 2:1-Heimsieg gegen den Tabellennachbarn Hallescher FC am vergangenen Samstag ein bisschen Luft im Abstiegskampf der 3. Liga verschaffen können. Zwei Gelbe Karten aus der Partie könnten den Zebras in den finalen Spielen der Saison aber noch wehtun.

Gesehen haben diese die beiden Routiniers Marvin Knoll und Aziz Bouhaddouz - es war jeweils die vierte. Damit drohen zwei Säulen aus der Stammelf von Trainer Hagen Schmidt für zumindest eine Partie wegzubrechen.

Der 31-jährige Knoll, der erst zur Winterpause vom FC St. Pauli gekommen war, agiert im 3-4-3-System des MSV als Abräumer im defensiven Mittelfeld, der keinem Zweikampf aus dem Weg geht. Dafür sprechen auch die vier Gelben Karten bei 14 Einsätzen.

Mit Aziz Bouhaddouz ist der zweitbeste Torschütze der Duisburger ebenfalls vorbelastet. Der 35-jährige Mittelstürmer kommt in 24 Spielen auf neun Tore. Bei einer Sperre stände mit Toptorschütze Orhan Ademi (12 Treffer) zumindest adäquater Ersatz bereit.

Kapitän Moritz Stoppelkamp ist der dritte im Bunde. Bei ihm ist es aber noch fraglich, wann er seine nächste Partie im weiß-blauen Trikot bestreiten wird. Der 35-Jährige laboriert seit dem 20. März an einem Muskelfaserriss. Auch wenn er zum Wochenende fit werden sollte, wird er vermutlich erstmal auf der Bank Platz nehmen.

Zumindest fehlen die drei Gelb-Belasteten nicht am anstehenden Spieltag, wenn es für die Zebras erneut gegen einen direkten Konkurrenten geht. Am Samstag (16. April, 14 Uhr) tritt der MSV bei Viktoria Berlin an - Tabellenplatz 16, 34 Punkte, ein Spiel mehr absolviert.

Für den MSV besteht dann die Möglichkeit, einen großen Schritt in Richtung Ligaverbleib zu machen und den Abstand auf die Abstiegsränge weiter zu vergrößern. Dieser beträgt mittlerweile fünf Punkte, da der Tabellen-17. SC Verl am Montagabend mit 2:3 beim VfL Osnabrück verloren hat.