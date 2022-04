BVB II: Niederlagen-Serie beendet - Klassenerhalt so gut wie perfekt

Am 32. Spieltag gastierte die U23 von Borussia Dortmund bei Viktoria Köln und wendete durch den Auswärtserfolg die sechste Pleite in Serie ab. Das Spiel endete 0:2 (0:1).

Die U23 von Borussia Dortmund kann doch noch punkten. Nach zuletzt fünf Pleiten in Serie erkämpfte sich die Mannschaft unter der Leitung Enrico Maaßen am 32. Spieltag der 3.Liga einen Auswärtserfolg bei Viktoria Köln und baute damit den Puffer auf die Abstiegsränge weiter aus. Das Spiel endete 0:2 (0:1).

Die Partie begann direkt mit einem Paukenschlag. Nach gut zehn Minuten setzte Seokju Hong nach einer Hereingabe von Marcel Risse die Kugel per Volley knapp über den Kasten der Gäste. Die Borussen taten sich schwer ihr Spiel aufzuziehen und hatten Schwierigkeiten damit, gute Chancen zu kreieren. Bis zur 25. Minute war von den Gästen nicht viel zu sehen, doch dann ging alles ganz schnell.

Nach einer hohen Hereingabe legte Richmond Tachie den Ball per Kopf zurück auf Mannschaftskapitän Franz Pfanne. Dieser fasste sich ein Herz und schoss die Kugel aus gut 20 Metern flach und hart zur Führung in die linke Ecke.

Die Heimmannschaft unter der Leitung von Trainer Olaf Janßen schien jedoch unbeirrt vom Rückstand und konnte nur wenige Minuten beinahe ausgleichen, doch BVB-Verteidiger Kolbeinn Birgir Finnsson kratze nach einem Eckball die Kugel in letzter Sekunde von der Linie. Mit einem 0:1 ging es zum Pausentee.

Köln stark, doch ohne Durchschlagskraft vorm Kasten

In der zweiten Halbzeit kamen die Kölner ebenfalls besser ins Spiel, konnten ihre Überlegenheit in der Anfangsphase der zweiten Hälfte jedoch nicht in etwas zählbares ummünzen. Auch eine Doppelchance in Form von Youssef Aymin und David Lennart Philipp in der 63. Spielminute wurde zuerst geblockt und landete anschließend in den Armen von BVB-Keeper Luca Unbehaun.

Viktoria Köln: Nicolas - Greger (83. Kubatta), Siebert (46. Siebert), Fritz, Buballa (67. Palacios) - Klefisch, Lorch, Risse (67. Koronkiewicz), Handle - Philipp (90. Mhmadi), Hong. Nicolas - Greger (83. Kubatta), Siebert (46. Siebert), Fritz, Buballa (67. Palacios) - Klefisch, Lorch, Risse (67. Koronkiewicz), Handle - Philipp (90. Mhmadi), Hong. Borussia Dortmund II: Unbehaun - Maloney, Dams, Finnsson - Kamara (81. Bah-Traore), Njinmah (72. Broschinski), Hober (46. Viet), Guille Bueno (73. Pohlmann), Pfanne - Tachie, Tattermusch (81. Taz). Schiedsrichter: Marc Philip Eckermann. Tor: 0:1 Pfanne (26.), 0:2 Tachie (86.). Gelbe Karten: Handle, Greger - Tachie, Heber, Pfanne. Zuschauer:

In den folgenden Minuten waren die Gäste aus Dortmund in Bezug auf die Offensive wenig aktiv und versuchten mit aller Kraft die Führung zu verteidigen. Trotz großer Bemühungen der Kölner, fand der Ball nicht den Weg ins gegnerische Tor.

Den Schlusspunkt der Partie setzten aber dann doch noch die jungen Borussen und machten in Form von Richmond Tachie den Sieg perfekt. Kurz vor dem Abpfiff behielt Tachie die Übersicht und konnte so auf 2:0 aus Sicht der Gäste erhöhen.

Am kommenden Spieltag empfängt der BVB die Mannschaft von Viktoria Berlin im Signal Iduna Park in Dortmund. Für Viktoria Köln geht es auswärts zum Spitzenreiter nach Magdeburg.