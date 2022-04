3. Liga: MSV-Trainer über Türkgücü-Aus und den neuen Geschäftsführer Sport

Der MSV Duisburg muss in der 3. Liga am Samstag (14 Uhr) zum 1. FC Kaiserslautern. Durch das Aus von Türkgücü München mit einem kleineren Polster auf die Abstiegsränge als zuvor.

Noch sieben Spieltage stehen in der 3. Liga an, zuletzt hat das finanzielle Aus von Türkgücü München für Aufsehen gesorgt. So kurz vor dem Ende der Spielzeit hatte das auch Auswirkungen auf den MSV Duisburg.

Denn die Zebras fahren nun mit einem Polster von fünf Punkten Abstand auf den ersten Abstiegsplatz am Samstag zum 1. FC Kaiserslautern. Zuvor waren es sechs Zähler, doch alle Spiele gegen Türkgücü wurden aus der Wertung genommen.

Daher hat auch MSV-Trainer Hagen Schmidt eine klare Meinung zu diesem Thema: "Für den Fußball ist das ein Armutszeugnis, wenn ein Profiklub in einer Saison aus finanziellen Gründen die Segel streichen muss. Dafür gibt es das Lizenzierungsverfahren, man kann nur hoffen, dass das ein Einzelfall bleibt."

Die Zebras müssen also unter leicht veränderten Vorzeichen in den Endspurt, bei dem ab sofort auch der neue Geschäftsführer Sport, Ralf Heskamp, dabei sein wird. Der hat seine Krankheit auskuriert und wird schon beim Spiel auf dem Betzenberg dabei sein. Schmidt mit Blick auf den neuen Geschäftsführer Sport: "Wir hatten bisher nur telefonisch Kontakt, da er krank war. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit, wir kannten uns auch vorher schon ein wenig. Es ist immer gut, wenn man jemanden dabei hat, der auch einen anderen Blickwinkel hat. Er ist sachlich, erfahren und kann mir bei gewissen Dingen den Rücken frei halten. Zudem hat er sich schon sehr gut mit dem MSV-Kader befasst und ist auf einem guten Stand, damit wir die Kaderplanung vorantreiben können."

Dort sieht es aktuell so aus, dass 17 Spieler einen Vertrag über das Ende der Saison hinaus haben. Mit Leo Weinkauf (ausgeliehen von Hannover 96), Roman Schabbing, Oliver Steurer, Stefan Velkov, Dominic Volkmer, Tobias Fleckstein, Niko Bretschneider, Luca Nikolai, Moritz Stoppelkamp, John Yeboah (ausgeliehen von Willem II) und Orhan Ademi sind aber elf Spieler ab dem 1. Juli ohne Kontrakt beim MSV.