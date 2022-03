MSV Duisburg: Trikot-Versteigerung bringt einige tausend Euro für die Ukraine

Der MSV Duisburg und die Ukrainehilfe Breitscheid e.V. konnten durch versteigerte Trikots einige tausend Euro für die Unterstützung der Ukraine sammeln.

5.000 Euro zu Gunsten der Ukrainehilfe Breitscheid e.V. hat eine Versteigerung von besonderen Trikots des MSV Duisburg erbracht. Die beiden Torhüter Leo Weinkauf und Jo Coppens haben die Trikots jetzt den Meist-Bietenden überreicht.

Eigentlich sollten sie den Rosenmontags-Zug in der Duisburger schauinsland-reisen-arena schmücken: Doch dann wurde der Umzug wegen des russischen Einmarschs in die Ukraine abgesagt – und die neun für die Zebra-Fahnenträger extra angefertigten „Karnevals“-Trikots zu Gunsten der Ukrainehilfe Breitscheid e.V. versteigert.

Ersteigert wurden die neun Sondertrikots und ein in den ukrainischen Landesfarben gestaltetes MSV-Herz. Der ETuS Bissingheim meldete sich nach der gewonnen Auktion beim MSV, um zusätzlich 867 Euro zu spenden und rundete damit die eigene Summe auf 1.400 Euro auf! Aktuell ist die Ukrainehilfe Breitscheid mit 7 LKW und 150 Tonnen (!) Sachspenden auf dem Weg in die von Putins sinnlosen Angriffs-Krieg getroffene Region.

5.000 Euro sind dabei zusammen gekommen! Hinzu kommen MSV-Winterjacken zahlreiche Sachspenden, die über diverse Aktionen der Trainer, Spieler und Familien des MSV-Nachwuchsleistungszentrums gespendet wurden. "Es gibt keine Worte für das, was die Menschen in der Ukraine erleiden müssen. Dass wieder so viele Anhänger der Zebras ihr großes Herz zeigen, um den Opfern in ihrer Not zu helfen, berührt uns alle", sagte MSV-Geschäftsführer Peter Mohnhaupt.