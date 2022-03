MSV Duisburg: "Es gibt Spieler, die in Selbstmitleid versinken - ich nicht"

Für den MSV Duisburg ist die Saison 2021/2022 definitiv keine einfache. In solch einer Situation befand sich auch Tobias Fleckstein lange Zeit nicht.

Bis zum 15. Spieltag musste Tobias Fleckstein in dieser Saison auf seine Chance warten. Fünfmal in Folge spielte der Innenverteidiger von der ersten bis zur letzten Minute, bevor er wieder auf die Bank musste, einen Kurzeinsatz über eine Minute verbuchte und dann für vier Spieltage wieder gänzlich von der Bildfläche verschwand.

Seit vier Spieltagen setzt Hagen Schmidt, Trainer des MSV Duisburg, wieder auf seinen 22-jährigen Abwehrspieler. Immerhin gewann der MSV mit Fleckstein in der Startelf gleich vier von achte Spielen - eine gute Bilanz, wenn man in Betracht zieht, dass die Duisburger überhaupt erst neun Saisonsiege feierten. "Tobias Fleckstein spielt sehr einfach, er ist fleißig im Training und lässt sich nicht unterkriegen. Aber er muss auch Erfahrung sammeln, könnte auf dem Platz noch lebhafter sein, mehr Kommandos geben. Doch aktuell bin ich mit ihm zufrieden", lobte Schmidt am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Viktoria Köln.

Es gibt Spieler, die in Selbstmitleid versinken - zu dieser Kategorie gehöre ich aber nicht. Das bin ich einfach nicht! Ich versuche mich immer mental für den Moment vorzubereiten, meine Chance dann bestmöglich zu nutzen Tobias Fleckstein

Es ist davon auszugehen, dass der gebürtiger Herner Fleckstein auch gegen die Kölner von Beginn an auflaufen wird. Er hat hart dafür gearbeitet, dass er beim Trainer wieder ein gefragter Mann ist. "Es ist nicht immer einfach, wenn du draußen bis. Es gibt Spieler, die in Selbstmitleid versinken - zu dieser Kategorie gehöre ich aber nicht. Das bin ich einfach nicht! Ich versuche mich immer mental für den Moment vorzubereiten, meine Chance dann bestmöglich zu nutzen. Ich habe auch abseits des Platzes an mir selber gearbeitet, auch mal mit der Kugel am Fuß. Die Zusatzschichten haben gut getan", erzählt Fleckstein, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft.

Ob er nach zwei Jahren und 42 Pflichtspielen für den MSV auch in der Saison 2022/2023 in Duisburg auflaufen wird, das weiß er noch nicht. "Es geht hier nicht um Einzelne. Der Verein steht über allem und ist das Größte. Fakt ist aber, dass ich mich hier sehr wohl fühle. Der Verein, die Fans, das passt alles. Ich komme ja aus dem Ruhrgebiet und bin hier Zuhause. Aber aktuell macht es keinen Sinn, große persönliche Pläne zu spinnen. Es zählt nur der Klassenerhalt mit dem MSV Duisburg", betont Fleckstein, der am besten wissen wird, wie schnell man im Fußball mal raus und dann wieder drin sein kann.