Osnabrück bestätigt: Regionalliga-Flügelflitzer unterschreibt

Nun ist es offiziell: RS hatte am Montag noch vom Transfer eines umworbenen Regionalliga-Nordost-Flügelflitzers zum VfL Osnabrück berichtet. Nun bestätigte der Verein den Deal.

Emeka Oduah wechselt mit sofortiger Wirkung von Union Fürstenwalde aus der Regionalliga Nordost an die Bremer Brücke und unterschreibt beim VfL Osnabrück einen langfristigen Vertrag. RevierSport berichtete exklusiv.

Nach unseren Informationen erhält der 19-Jährige einen Vertrag bis zum Sommer 2024 in Osnabrück. Der VfL überweist auch eine Ablösesumme in Höhe von 50.000 Euro nach Fürstenwalde. Für den Viertligisten ist es eine Rekord-Ablöse, so viel Geld hatte der SV Union noch nie für einen seiner Spieler erhalten. Ursprünglich war Oduah bis zum 30. Juni 2023 an Fürstenwalde gebunden.

Der variabel auf den Außenbahnen und im Zentrum einsetzbare Oduah hat während der laufenden Saison in 20 Liga-Spielen bereits acht Tore für seinen bisherigen Klub erzielt und drei weitere vorbereitet. "Wir sind hoch erfreut, dass sich so ein hoch veranlagter Spieler trotz diverser weiterer attraktiver Optionen am Ende für den VfL Osnabrück entschieden hat", erklärt Sportdirektor Amir Shapourzadeh. "Emeka Oduah ist ein technisch versierter Spieler, der eine hohe Dynamik und Wucht entwickeln kann. Er passt perfekt zu unserer Spielidee und kann sich bei uns optimal weiterentwickeln."