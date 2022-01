Aaron Berzel: Vertrag in Köln vor der Auflösung - kein Wechsel zu RWE

Aaron Berzel und Viktoria Köln stehen kurz vor einer Vertragsauflösung. Der 29-Jährige wird allerdings auch nicht zu RWE wechseln, wo er sich vorgestellt hatte.

Aaron Berzel wird seinen Vertrag bei Viktoria Köln wohl noch am Wochenende auflösen. Das erfuhr RevierSport. Zuvor war der 29-jährige Innenverteidiger bereits freigestellt worden. Sein Arbeitspapier besitz eigentlich noch bis Ende Juni diesen Jahres Gültigkeit.

Berzel war erst im Juli 2021 vom Ligakonkurrenten Türkgücü München an den Sportpark Höhenberg gewechselt und hatte seitdem neun Spiele in der 3. Liga absolviert und drei im Mittelrheinpokal. Zuvor stand er auch beim TSV 1860 München, dem SV Elversberg, Preußen Münster, Darmstadt, Babelsberg und Holstein Kiel unter Vertrag.

Neben Berzel hatten die Kölner auch Albert Bunjaku freigestellt. Beide haben nach bisherigem Kenntnisstand allerdings noch keinen neuen Arbeitgeber gefunden. Zudem hatten die Domstädter auch die Ausleihe von Nikolaj Möller (Arsenal U23) beendet. Anfang des Monats hatte Berzel sich noch bei Rot-Weiss Essen im Probetraining vorgestellt. Allerdings soll er nach Informationen dieser Redaktion nicht verpflichtet werden.

Die Viktoria steht vor dem Rückrundenauftakt der 3. Liga am kommenden Freitag (TSV Havelse gegen MSV Duisburg) mit 22 Punkten auf dem 14. Tabellenrang. Die Mannschaft besitzt drei Punkte Vorsprung vor dem SC Verl auf dem ersten Abstiegsplatz. Die Elf von Trainer Olaf Janßen muss auf ihr erstes Pflichtspiel im Jahr 2022 allerdings noch warten. Beim Gegner FSV Zwickau muss wegen Coronafällen in Quarantäne. Somit beginnt die Rückserie für die Kölner erst am 22. Januar mit dem Abstiegsduell gegen den SC Verl.