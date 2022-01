3. Liga: Wechsel ins Ausland - Aufsteiger verliert seinen besten Mann

Bittere Kunde für einen Drittliga-Aufsteiger. Für die Restrunde muss der Klub ohne seinen besten Mann - 14 Spiele, sieben Tore, sieben Vorlagen - planen.

Der FC Viktoria Berlin muss einen herben personellen Rückschlag hinnehmen. Der Drittliga-Aufsteiger hat Tolcay Cigerci Richtung Türkei ziehen lassen. Zweitligist Samsunspor überweist einen Ablösesumme Richtung deutsche Bundeshauptstadt für seinen Neuerwerb. Tolcays Bruder Tolga Cigerci steht bei Süper-Liga-Klub Basaksehir Istanbul unter Vertrag.

Der 26-jährige Offensivspieler Tolcay Cigerci, der erst im Sommer vom Regionalliga-Nordost-Vertreter Berlin-Altglienicke zum FC Viktoria wechselte, kam in der laufenden Saison in 14 Begegnungen zum Einsatz, schoss sieben Tore und bereitete sieben weitere Treffer vor. Er ist der erfolgreichste Scorer beim Drittligisten.

Wir verstehen uns als Verein, der Spieler ausbildet, besser macht und ihnen den Weg in höhere Ligen ebnet, sei es in Deutschland oder im Ausland. Das ist Teil unserer Vereinsphilosophie. Rocco Teichmann

"Nach intensiven Gesprächen haben wir 'Tollis' Wunsch nach einem Wechsel in die Türkei zugestimmt. Wenn zudem ein bestimmter wirtschaftlicher Rahmen überschritten wird, den wir als aufstrebender Drittligist nicht ablehnen können, stehen wir einem Transfer auch nicht im Wege", sagt Rocco Teichmann, Sportdirektor von Viktoria Berlin und erklärt weiter: "Wir verstehen uns als Verein, der Spieler ausbildet, besser macht und ihnen den Weg in höhere Ligen ebnet, sei es in Deutschland oder im Ausland. Das ist Teil unserer Vereinsphilosophie. 'Tolli' ist sehr talentiert und technisch versiert. Er hat uns mit seiner hohen offensiven Qualität bereichert. Wir freuen uns, dass er die Chance bekommt, sich in der zweiten Liga in der Türkei unter Beweis zu stellen und wünschen ihm viel Erfolg bei Samsunspor."

Der Tabellenachte der 2. Liga Samsunspor ist die erste Station für Cigerci in der Türkei. In Deutschland wurde er beim VfB Peine und VfL Wolfsburg ausgebildet. Anschließende Stationen waren der Hamburger SV, die SpVgg Greuther Fürth, der Berliner AK, die VSG Altglienicke und schließlich Viktoria Berlin.