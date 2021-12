1860-Fans verhöhnen Mölders: „Siehst Du, Sascha, so wird das gemacht!“

Der TSV 1860 München hat ohne Sascha Mölders 2:0 beim BVB II gewonnen. Aus dem Münchener Fanblock gab es erste höhnische Gesänge gegen die gefallene Legende.

Am Montag wurde Sascha Mölders mitgeteilt, dass er vorerst nicht mehr am Training teilnehmen soll. Im Hintergrund soll mit dem Berater des 36-Jährigen an einer Vertragsauflösung gebastelt werden. Deshalb war mit Spannung erwartet worden, wie die Fans von 1860 München, die den Stürmer verehrt haben, weil er ihnen nach dem Abstieg in die Regionalliga die Treue gehalten und sie wieder in die 3. Liga geschossen hat, beim Auswärtsspiel bei der U23 von Borussia Dortmund (2:0) reagieren würden.

Neben einer schlechten sportlichen Performance, sollen auch kabineninterne Probleme Ausschlag für die Suspendierung des Esseners gewesen sein. Zudem lautet der Vorwurf, dass sich der Kult-Stürmer in letzter Zeit zu sehr auf seinen Job als Co-Kommentator bei DAZN konzentriert haben soll. Auch, dass er als „Wampe von Giesing“ eine eigene Produktpalette herausgebracht hat, soll nicht immer gut angekommen sein.

Keine Plakate von 1860-Fans

Einen ersten Hinweis gab es bereits bei einem Fantreffen unter der Woche mit dem Trainer Michael Köllner und Geschäftsführer Günther Gorentzel. Danach rückten die ersten Fans von dem beliebten Mölders ab – die Ultras, die an dem Treffen nicht teilgenommen haben sollen, kritisierten, dass sich Mölders über den Verein stelle. Am Samstag gab es im Stadion Rote Erde vor dem Anpfiff kein einziges Plakat für oder gegen Mölders.

Nach dem Spiel nahm der Trainer der Löwen, Michael Köllner, den Namen des in Ungnade gefallenen Stürmers kein einziges Mal in den Mund: „Kompliment an meine Mannschaft für die Leistung. Auch dafür, dass sie sich auf das Wesentliche konzentriert hat, das Spiel zu spielen. Und in dem Spiel mit einer hohen kämpferischen Leistung und mit einem riesigen Teamspirit die drei Punkte zu holen“, sagte Köllner auf der Pressekonferenz. „Die ganze Woche war für uns schon schwierig, keine Frage. Aber wie die Mannschaft sich im Training präsentiert hat, und wie aufmerksam sie war, dass wir etwas verändern wollten, wie aufgeschlossen gegenüber sie dem Thema war, das hat man im Spiel gemerkt. Es war eine Mannschaft auf dem Platz, es war eine Einheit, die unbedingt in Dortmund gewinnen wollte. Das hat man von der ersten Sekunde an gespürt.“

Siehst Du, Sascha, so wird das gemacht! Fans des TSV 1860 München

Und wie schnell sich das Blatt dann gänzlich drehen kann, erlebten die 960 Zuschauer nach dem Siegtreffer des TSV 1860 gegen den BVB IIdurch Marcel Bär in der 49. Minute. Nach dem erlösenden 2:0 und kurz vor dem Ende der Partie schallten erste zaghafte „Siehst Du, Sascha, so wird das gemacht!“ aus dem Fanblock der Gäste in Richtung der gefallenen Löwen-Legende.