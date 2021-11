MSV Duisburg: Schockt Vincent Vermeij auch seinen Ex-Klub?

Vincent Vermeij spielt seit Sommer für die zweite Mannschaft des SC Freiburg. Am Sonntag könnte er seinem Ex-Klub MSV Duisburg die Stimmung vermiesen.

24 Tore und 13 Vorlagen in 61 Pflichtspielen - die Bilanz von Vincent Vermeij beim MSV Duisburg konnte sich zwischen 2019 und 2021 sehen lassen. Der Niederländer gehörten an der Wedau zu den stärksten Angreifern der 3. Liga. Doch im Sommer entschied sich der 27-Jährige, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern und den Verein zu verlassen. Etwas überraschend präsentierte ihn schließlich der SC Freiburg als Neuzugang. Dort spielt Vermeij seit dieser Saison für die Zweitvertretung der Breisgauer, die in die 3. Liga aufgestiegen ist.

Und der 1,96-Meter-Hüne hat erst am Sonntag eindrucksvoll seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Beim 1:0-Sieg bei Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück erzielte Vermeij per Kopf das Tor des Tages. Es war bereits sein viertes Saisontor, damit ist er der gefährlichste Akteur der Mannschaft von Thomas Stamm. Verletzungsbedingt kam Vermeij zudem erst elf Mal zum Einsatz, stand lediglich vier Mal in der Startelf.

Wenn Vermeij trifft, gewinnt Freiburg

Ein starker Wert also, zumal Vermeijs Treffer regelmäßig spielentscheidend sind. Nicht nur in Osnabrück, auch beim 1:0-Erfolg beim SV Meppen erzielte er den Siegtreffer. Gegen Waldhof Mannheim traf er aus über 50 Metern zum 2:1-Endstand. Und auch gegen Viktoria Berlin sorgte sein Tor zum 2:0-Endstand für drei Punkte.

Dementsprechend gewarnt müssen die Duisburger sein, die am Sonntag (13 Uhr) in Freiburg gastieren. Ohnehin ist es für den MSV ein verdammt wichtiges Spiel, denn der Rückstand auf die Freiburger Minimalisten, für die einzig und allein der Klassenerhalt zählt, beträgt bereits sieben Punkte. Verlieren ist also strengstens verboten. Bemerkenswert: Mit lediglich 14 erzielten Toren in 17 Spielen hat der Sportclub bereits 23 Zähler eingefahren.