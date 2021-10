Bei Zagadou-Comeback: BVB II kassiert dritte Pleite in Folge

Am 14. Spieltag der 3. Liga musste Borussia Dortmund II die nächste Niederlage einstecken. Durch den späten 2:1-Sieg verdarb Viktoria Berlin das Comeback von Dan-Axel Zagadou.

Die Zweitvertretung von Borussia Dortmund musste am 14. Spieltag der 3. Liga die dritte Niederlage in Folge verkraften. In einem Spiel, in dem die jungen Borussen zu wenig aus ihrem Ballbesitz machten, sorgte ein später Treffer von Viktoria Berlin für die 1:2 Niederlage.

In der Startelf stand unter anderem BVB-Profi Dan-Axel Zagadou, der sein erstes Spiel seit März bestritt. Der Franzose fiel wegen einer Knie-OP sieben Monate aus. Außerdem rückten Marco Hober, Haymenn Bah-Traore und Torwart Stefan Drljaca im Vergleich zum 0:1 gegen Viktoria Köln in die ersten Elf. Sie ersetzten Lennart Maloney, Antonios Papadopolous (beide bei den Profis), Immanuel Pherai und Luca Unbehaun.

Nach einem anfänglichen Abtasten übernahmen die Gäste aus Dortmund mehr und mehr die Spielkontrolle. Aus dem Ballbesitz entstanden für die Elf von Enrico Maaßen allerdings keine Großchancen. Stattdessen musste Franz Pfanne auf der Gegenseite in höchster Not vor Enes Küc retten (37.).

Rückstand und schnelle Antwort vor der Pause

Nur eine Minute später ging die Viktoria dann aber in Führung. Ein schwacher Ball von Schlussmann Drljaca landete direkt bei Erhan Yilmaz. Der schickte Küc, der diesmal auch an den Ball kam und Drljaca zum 1:0 tunnelte (38.).

Schwarz-Gelb ließ sich davon allerdings nicht aus dem Konzept bringen. Noch vor der Pause besorgte Berkan Taz den Ausgleich (42.). Nach Ablage von Richmond Tachie vollstreckte der offensive Mittelfeldspieler aus zwölf Metern in die untere rechte Ecke. Mit dem 1:1 ging es für beide Teams in die Halbzeit.

Viktoria Berlin: Krahl - Pinckert, Lewald, Kapp, Gunte - Yilmaz (64. Beyreuther), Menz, Y. Becker - Küc, Benyamina (85. Ogabaidze), Seiffert (64. Falcao) Borussia Dortmund II: Drljaca - Bah-Traore, Pfanne, Zagadou (69. Coulibaly) – Viet (80. Krebs), Raschl, Hober (80. Mackreckis), Taz – Tachie (89. Broschinski), Tattermusch (69. Bornemann), Pohlmann Tore: 1:0 Küc (38.), 1:1 Taz (42.), 2:1 Falcao (86.) Gelbe Karten: Lewald, Ogabaidze Schiedsrichter: Dr. Robin Braun

Die Berliner kamen gleich mit der ersten Großchance aus der Kabine. Nach einem Abschluss von Soufian Benyamina aus spitzem Winkel wehrte Drljaca den Ball direkt zu Küc ab. Der Zehner wurde überrascht und schaffte es nicht, den Ball auf den Kasten zu bringen (49.).

Joker Falcao schockt Dortmund spät

Im Anschluss übernahmen die Schwarz-Gelben wieder den Ballbesitz, allerdings erneut mit wenig Ertrag. Stattdessen rettete die Latte für Drljaca im Dortmunder Tor. Der eingewechselte Deji Beyreuther fasste sich aus halblinker Position von der Strafraumkante ein Herz, scheiterte aber am Querbalken (73.).

In der Schlussphase waren es dann die Gastgeber, die mehr auf das 2:1 drängten – mit Erfolg! Joker Lucas Falcao brachte die Viktoria mit einem Schuss aus der Drehung in Führung (86.). Die Borussia fand in den letzten Minuten keine Antwort mehr auf den späten Schock

Durch die dritte Niederlage in Folge bleibt der BVB II bei 20 Punkten nach nun 14 Spielen und rutscht auf Rang neun ab. Der Abstand zu Waldhof Mannheim, die nach einem 1:0-Sieg gegen Saarbrücken auf den zweiten Rang sprangen, beträgt allerdings nur drei Punkte. Viktoria Berlin macht derweil einen gewaltigen Satz bis auf den vierten Rang und klopft wieder beim Top-Trio an.