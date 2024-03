Fünf Profis des FC Schalke 04 werden die Länderspielpause nicht in Gelsenkirchen verbringen. Sie sind mit ihren Nationalteams unterwegs.

Beim FC Schalke 04 steht dieser Tage die Aufarbeitung der enttäuschenden 2:5-Niederlage bei Hertha BSC und die Vorbereitung auf das wichtige Heimspiel gegen den Karlsruher SC am Ostersonntag an.

Fünf Spieler des abstiegsbedrohten Revierklubs können der angespannten Stimmung am Berger Feld in den kommenden Tagen entfliehen. Sie gehen mit ihren Nationalmannschaften auf Reisen.

In der ersten Länderspielpause des Jahres wurden Darko Churlinov (Nordmazedonien), Blendi Idrizi (Kosovo), Ibrahima Cissé (Mali U23) sowie Keke Topp und Yusuf Kabadayi (beide Deutschland U20) nominiert. Auch Assan Ouedraogo hätte für die deutsche U18-Auswahl auflaufen können, entschied sich nach seiner langen Verletzungspause in Rücksprache mit dem DFB allerdings gegen die Teilnahme.

Die weiteste Reise wartet auf Cissé. Der junge Innenverteidiger, der bei den Schalker Profis kaum eine Rolle spielt, fliegt mit der malischen U23 zu einem Testspiel nach Japan. Es steigt am kommenden Freitag und dient der Vorbereitung auf das olympische Fußballturnier im Sommer. Die Westafrikaner qualifizierten sich, da sie beim U23-Afrika-Cup im vergangenen Sommer den dritten Platz erreichten. Auf dem Weg zu diesem Erfolg war Cissé ein wichtiger Faktor.

Churlinov reist mit der nordmazedonischen Auswahl in die Türkei. Dort geht es für den Offensivmann und seine Teamkollegen in Testspielen gegen die Republik Moldau (22. März) und Montenegro (25. März). Auch für Idrizi fliegt ostwärts. Bei seiner ersten Länderspielpause seit dem Vorsommer tritt der Kosovo zunächst in Armenien (22. März) und dann in Ungarn (26. März) an. Der letzte Einsatz des Mittelfeldspielers im Nationaltrikot liegt beinahe zwei Jahre zurück.

Die beiden Youngster Topp und Kabadayi nehmen derweil am Lehrgang der deutschen U20 in Südspanien teil. Es stehen zwei Freundschaftsspiele gegen Frankreich (22. und 25. März) beim DFB-Nachwuchs auf dem Programm.