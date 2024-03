Der FC Schalke 04 gastiert bei Hertha BSC. Dieses Personal schickt Trainer Karel Geraerts auf den Rasen.

Immer, wenn Hertha BSC und der FC Schalke 04 zuletzt aufeinander trafen, waren es Spiele des Umbruchs, Spiele eines neuen Anfangs. In der Hinrunde der Bundesliga-Saison 2022/2023 war es aus Schalker Sicht das einzige unter Interimstrainer Matthias Kreutzer, bevor Thomas Reis übernahm. Es ging in der letzten Minute mit 1:2 verloren, unglücklich, unverdient – Punkte, die am Ende fehlten.

In der Rückrunde siegte Schalke 5:2, es war das letzte Spiel für Hertha-Trainer Sandro Schwarz. Und in dieser Zweitliga-Hinrunde saß auf Schalke wieder Kreutzer auf der Bank, kurz darauf wurde Karel Geraerts vorgestellt. Und wie läuft es jetzt, nach dem Spiel Sonntag (13.30 Uhr/Sky)?

Von beiden Trainern steht nur einer unter Druck: Berlins Pal Dardai, der sich nach misslungenem Rückrunden-Start für schwache Leistungen rechtfertigen muss, der Hertha droht bei einer Niederlage gegen Schalke sogar noch der Abstiegskampf. Schalkes Trainer Geraerts hat nach vier Punkten aus zwei Heimspielen gegen Aufstiegskandidaten St. Pauli (3:1) und Paderborn (3:3) Rückenwind – obwohl die Abstiegsgefahr wieder real ist, die größten Konkurrenten gewannen (Braunschweig, Rostock) oder holten einen Punkt (Kaiserslautern). Der Vorsprung auf Rang 16 schmolz auf zwei Punkte.

So spielen Hertha BSC und Schalke 04 Hertha BSC: Gersbeck – Zeefuik, Gechter, M. Dardai, Karbownik – Dudziak, Klemens – Reese, Maza, Winkler – Tabakovic. Trainer: Dardai Schalke 04: Müller - Matriciani, Schallenberg, Kalas, Murkin - Latza - Kabadayi, Ouwejan - Karaman - Lasme, Terodde. Trainer: Geraerts Schiedsrichter: Sven Jablonski

Es gibt eine Statistik, die Hertha zum Favoriten macht: Die Schalker sind die drittschwächste Auswärtsmannschaft, zeigten schon sechs unverschämt schlechte Leistungen (1:3 in Paderborn, 0:3 in Karlsruhe, 3:5 in Düsseldorf, 1:4 in Kaiserslautern, 0:1 in Kiel, 0:3 in Magdeburg) nahezu ohne Gegenwehr. Zudem fehlen zwei wichtige Spieler: Brandon Soppy (Rechtsverteidiger, verletzt) und Paul Seguin (Mittelfeld-Dirigent, Gelb-Sperre) können nicht spielen.

Wie erwartet rücken Henning Matriciani und Danny Latza für Soppy und Seguin ins Team. Erleichtert sind die Schalker, weil der während der Woche angeschlagene Top-Scorer Kenan Karaman (neun Tore, sieben Vorlagen) spielen kann. Geraerts hatte das zu einer Von-Tag-zu-Tag-Entscheidung gemacht.

Unterstützt werden die Schalker von rund 20.000 Fans, der Großteil reiste bereits am Freitag und Samstag an, veranstaltete in Berlin zahlreiche Hauptstadt-Happenings. Insgesamt sind rund 65.000 Fans im großen Olympiastadion. „Ganz speziell“ sei das für ihn, sagte Karel Geraerts.

Und die Berliner? Trainer Dardai grantelte zuletzt erheblich mit den Kritikern, zu viel „Negativität“ sei in der Hauptstadt unterwegs. Nie habe er vom Saisonziel „Aufstieg“ gesprochen, es sei ein Übergangsjahr mit einer Mannschaft, die wenig Zweitliga-Erfahrung habe, so Dardai. Von allen Zielen, wenn er sie vor Saisonbeginn auf ein weißes Papier geschrieben hätte, hätte Hertha „80 Prozent erreicht“.

Und doch: Verliert die Hertha, würde Dardais Stuhl wackeln. Dann wäre das Absteigerduell der Traditionsmannschaft wieder eins des Umbruchs.