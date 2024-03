Am 25. Spieltag empfängt Schalke 04 den SC Paderborn. Karel Geraerts schickt seine Elf personell unverändert auf den Rasen. Hier gibt es die Aufstellungen.

Eine entspannte Woche liegt hinter dem FC Schalke 04 - sportlich so entspannt wie seit vielen Monaten nicht mehr. Durch den 3:1-Erfolg über den FC St. Pauli vor einer Woche haben die Königsblauen die größte Abstiegs- und Existenzangst gebannt.

Sollte Schalke heute (13 Uhr/Sky) den SC Paderborn besiegen, kann der Blick sogar nach oben gehen. Durch die verrückten Ergebnisse in der Zweiten Liga könnte Schalke den Rückstand auf den Tabellendritten Hamburger SV auf neun Punkte verkürzen - weshalb bei S04 aber niemand den Aufstiegskampf ausruft.

Aus Schalker Sicht steht das Spiel unter dem Motto „Für immer mein Verein“ - eine Sonderkollektion, die Schalke in dieser Woche verkaufte, trägt diese Ziele aus einem Fanlied auf der Brust. Und die Profis laufen damit gegen Paderborn auf. Nur glückliche Gesichter gab es nicht - früh waren einige Kleidungsstücke ausverkauft. Dass sich die Schalker Fans darüber in dieser Woche am meisten aufregten, beweist ebenfalls, wie ruhig Trainer Karel Geraerts in dieser Woche arbeiten konnte.

Geraerts setzt wie so oft nach Siegen auf die Strategie „Never change a winning team“. Das heißt, dass Ron Schallenberg wie schon gegen St. Pauli in der Innenverteidigung beginnt. Interessant ist ein Blick auf die Ersatzbank: Top-Talent Assan Ouédraogo hat es zum ersten Mal seit seiner vor vier Monaten zugezogenen schweren Verletzung in den Kader geschafft. Nicht so glücklich werden Dominick Drexler, Timo Baumgartl, Lino Tempelmann, Ibrahima Cissé und Tobias Mohr sein: Sie haben es nicht ins Aufgebot geschafft.

Ouédraogos Kader-Rückkehr, zwei Ex-Schalker auf der SCP-Bank

Ein Gesicht fehlt auf Schalke zum ersten Mal seit zweieinhalb Jahren: André Hechelmann, zuerst Chefscout unter Rouven Schröder, dann Sportdirektor, zuletzt Technischer Direktor, einigte sich mit Schalke während der Woche auf die Auflösung seines Vertrages. Noch etwas, das in dieser Woche für Gesprächsstoff sorgte - und nichts mit der aktuellen Leistung auf dem Platz zu tun hatte.

Paderborns Trainer Lukas Kwasniok freut sich sehr auf das Spiel in der Arena. „Das wird ein besonderes Spiel in einem Fußball-Tempel. Das liegt uns. Schalke kann zu Hause mehr Wucht entfalten. Wir fahren dorthin ganz nach dem Motto: Alles kann, nichts muss“, sagte er. In seiner Startelf steht kein Ex-Schalker, auf der Bank sitzen zwei: Robert Leipertz und Mattes Hansen.

So spielen Schalke 04 und der SC Paderborn

Schalke: Müller - Soppy, Kalas, Schallenberg, Murkin - Seguin - Kabadayi, Ouwejan - Karaman - Lasme, Terodde. Trainer: Geraerts.

SC Paderborn: Boevink - Curda, Musliu, Hoffmeier - Obermair, Kinsombi, Klefisch, Zehnter - Biblija, Ansah - Kostons. Trainer: Kwasniok.

Schiedsrichter: Dr. Kampka.